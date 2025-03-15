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Число турпоездок на Северном Кавказе выросло более чем на 40% за два года

Ведомости

В Северо-Кавказском федеральном округе за последние два года число туристических поездок выросло более чем на 40%, при этом в Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Чечне за тот же период темпы роста выше среднероссийских. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании в Дагестане по вопросам развития туризма на Северном Кавказе.

На фоне растущего спроса глава ведомства призвал регионы по максимуму создавать инфраструктуру. В частности, для этого по одной из программ нацпроекта – «Единая субсидия» – в ближайшие три года СКФО предусмотрено 1,7 млрд руб. Эти средства субъекты смогут использовать, например, на создание кемпстоянок, обустройство пляжей и туристических маршрутов, проведение фестивалей.

Решетников отметил также, что сейчас на Северном Кавказе уже реализуется 20 проектов по созданию крупных гостиниц на 4600 номеров и один проект по строительству горнолыжной инфраструктуры в Карачаево-Черкесии.

19 января вице-премьер РФ Дмитрий Чернышко заявил, что число турпоездок в России в 2024 г. достигло около 92 млн, что стало рекордным показателем за всю историю. В феврале Решетников говорил, что количество туристических поездок по России в 2024 г. увеличилось более чем на 10%, в том числе иностранных туристов – на 35%. Российские власти ожидают продолжения роста внутреннего туризма в предстоящем сезоне текущего года. По словам Чернышенко, такая динамика поможет выйти на параметры национального проекта, которые предполагают рост туристического потока до 140 млн поездок в год к 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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