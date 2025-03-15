Число турпоездок на Северном Кавказе выросло более чем на 40% за два года
В Северо-Кавказском федеральном округе за последние два года число туристических поездок выросло более чем на 40%, при этом в Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Чечне за тот же период темпы роста выше среднероссийских. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании в Дагестане по вопросам развития туризма на Северном Кавказе.
На фоне растущего спроса глава ведомства призвал регионы по максимуму создавать инфраструктуру. В частности, для этого по одной из программ нацпроекта – «Единая субсидия» – в ближайшие три года СКФО предусмотрено 1,7 млрд руб. Эти средства субъекты смогут использовать, например, на создание кемпстоянок, обустройство пляжей и туристических маршрутов, проведение фестивалей.
Решетников отметил также, что сейчас на Северном Кавказе уже реализуется 20 проектов по созданию крупных гостиниц на 4600 номеров и один проект по строительству горнолыжной инфраструктуры в Карачаево-Черкесии.
19 января вице-премьер РФ Дмитрий Чернышко заявил, что число турпоездок в России в 2024 г. достигло около 92 млн, что стало рекордным показателем за всю историю. В феврале Решетников говорил, что количество туристических поездок по России в 2024 г. увеличилось более чем на 10%, в том числе иностранных туристов – на 35%. Российские власти ожидают продолжения роста внутреннего туризма в предстоящем сезоне текущего года. По словам Чернышенко, такая динамика поможет выйти на параметры национального проекта, которые предполагают рост туристического потока до 140 млн поездок в год к 2030 г.