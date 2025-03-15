Число турпоездок на Северном Кавказе выросло более чем на 40% за два года

19 января вице-премьер РФ Дмитрий Чернышко заявил, что число турпоездок в России в 2024 г. достигло около 92 млн, что стало рекордным показателем за всю историю. В феврале Решетников говорил, что количество туристических поездок по России в 2024 г. увеличилось более чем на 10%, в том числе иностранных туристов – на 35%. Российские власти ожидают продолжения роста внутреннего туризма в предстоящем сезоне текущего года. По словам Чернышенко, такая динамика поможет выйти на параметры национального проекта, которые предполагают рост туристического потока до 140 млн поездок в год к 2030 г.