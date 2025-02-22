Власти России ожидают продолжения роста внутреннего туризма в 2025 году
Российские власти ожидают продолжения роста внутреннего туризма в предстоящем сезоне текущего года. Об этом сообщил «РИА Новости» вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Мы видим, что каждый год прирост минимум 15% идет. Поэтому думаю, что эта динамика пока будет сохраняться», – уточнил Чернышенко.
По его словам, такая динамика поможет выйти на параметры национального проекта, которые предполагают рост туристического потока до 140 млн поездок в год к 2030 г.
17 февраля министр экономического развития РФ Максим Решетников говорил, что количество туристических поездок по России в 2024 г. увеличилось более чем на 10%, в том числе иностранных туристов – на 35%. Уточненные годовые данные Росстата по количеству турпоездок будут опубликованы в конце марта. Минэкономразвития ожидает выход на ранее прогнозируемую цифру – свыше 91 млн поездок.
19 января Чернышко заявил, что число туристических поездок в России в 2024 г. составило порядка 92 млн, что стало рекордным показателем внутреннего туризма за всю историю. В 2023 г. показатель достиг 78 млн. По данным Российского союза туриндустрии, количество поездок по стране в прошлом году составило примерно 96 млн, что на четверть больше, чем в 2023 г.