Власти России ожидают продолжения роста внутреннего туризма в 2025 году

19 января Чернышко заявил, что число туристических поездок в России в 2024 г. составило порядка 92 млн, что стало рекордным показателем внутреннего туризма за всю историю. В 2023 г. показатель достиг 78 млн. По данным Российского союза туриндустрии, количество поездок по стране в прошлом году составило примерно 96 млн, что на четверть больше, чем в 2023 г.