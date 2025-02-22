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Власти России ожидают продолжения роста внутреннего туризма в 2025 году

Ведомости

Российские власти ожидают продолжения роста внутреннего туризма в предстоящем сезоне текущего года. Об этом сообщил «РИА Новости» вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Мы видим, что каждый год прирост минимум 15% идет. Поэтому думаю, что эта динамика пока будет сохраняться», – уточнил Чернышенко.

По его словам, такая динамика поможет выйти на параметры национального проекта, которые предполагают рост туристического потока до 140 млн поездок в год к 2030 г.

17 февраля министр экономического развития РФ Максим Решетников говорил, что количество туристических поездок по России в 2024 г. увеличилось более чем на 10%, в том числе иностранных туристов – на 35%. Уточненные годовые данные Росстата по количеству турпоездок будут опубликованы в конце марта. Минэкономразвития ожидает выход на ранее прогнозируемую цифру – свыше 91 млн поездок.

19 января Чернышко заявил, что число туристических поездок в России в 2024 г. составило порядка 92 млн, что стало рекордным показателем внутреннего туризма за всю историю. В 2023 г. показатель достиг 78 млн. По данным Российского союза туриндустрии, количество поездок по стране в прошлом году составило примерно 96 млн, что на четверть больше, чем в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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