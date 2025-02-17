Число турпоездок по России увеличилось более чем на 10% в 2024 году

8 января 2025 г. вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что количество туристических поездок по России за 2024 г. составит около 92 млн и станет рекордным за всю историю. По данным Росстата, турпоток по России с января по ноябрь прошлого года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составил 79,2 млн поездок.