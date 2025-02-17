Число турпоездок по России увеличилось более чем на 10% в 2024 году
Число туристических поездок по России в 2024 г. выросло более чем на 10%. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании коллегии Минэкономразвития.
«За прошлый год, по оперативным данным, число турпоездок выросло более чем на 10%, в том числе иностранных туристов – на 35%. Это прямое следствие тех решений, которые были поддержаны президентом по электронным визам, по групповому безвизу», – уточнил Решетников.
Лидерами по темпам прироста туристических поездок стали Чечня, Тува, Ульяновская и Рязанская области. Указанные регионы показали рост свыше 35%. По количеству турпотока лидируют Москва, где в 2024 г. число путешественников, которые останавливались в гостиницах, увеличилось на 7,6%, до 12,1 млн, и Краснодарский край, показавший рост на 14,4%, до 10 млн человек. Третье место занял Санкт-Петербург, город посетили 6,4 млн туристов, показатель вырос на 23,2%.
Уточненные годовые данные Росстата по количеству турпоездок будут сообщены в конце марта. Минэкономразвития ожидает выход на ранее прогнозируемую цифру – свыше 91 млн поездок.
8 января 2025 г. вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что количество туристических поездок по России за 2024 г. составит около 92 млн и станет рекордным за всю историю. По данным Росстата, турпоток по России с января по ноябрь прошлого года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составил 79,2 млн поездок.
Согласно прогнозу Российского союза туриндустрии (РСТ), по итогам 2024 г. количество внутренних туристических поездок достигнет 96 млн, что на четверть больше, чем в 2023 г.