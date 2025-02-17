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Число турпоездок по России увеличилось более чем на 10% в 2024 году

Ведомости

Число туристических поездок по России в 2024 г. выросло более чем на 10%. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании коллегии Минэкономразвития.

«За прошлый год, по оперативным данным, число турпоездок выросло более чем на 10%, в том числе иностранных туристов – на 35%. Это прямое следствие тех решений, которые были поддержаны президентом по электронным визам, по групповому безвизу», – уточнил Решетников.

Лидерами по темпам прироста туристических поездок стали Чечня, Тува, Ульяновская и Рязанская области. Указанные регионы показали рост свыше 35%. По количеству турпотока лидируют Москва, где в 2024 г. число путешественников, которые останавливались в гостиницах, увеличилось на 7,6%, до 12,1 млн, и Краснодарский край, показавший рост на 14,4%, до 10 млн человек. Третье место занял Санкт-Петербург, город посетили 6,4 млн туристов, показатель вырос на 23,2%.

Уточненные годовые данные Росстата по количеству турпоездок будут сообщены в конце марта. Минэкономразвития ожидает выход на ранее прогнозируемую цифру – свыше 91 млн поездок.

8 января 2025 г. вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что количество туристических поездок по России за 2024 г. составит около 92 млн и станет рекордным за всю историю. По данным Росстата, турпоток по России с января по ноябрь прошлого года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составил 79,2 млн поездок.

Согласно прогнозу Российского союза туриндустрии (РСТ), по итогам 2024 г. количество внутренних туристических поездок достигнет 96 млн, что на четверть больше, чем в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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