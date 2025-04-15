Минюст России признал нежелательными фонды Элтона Джона

3 апреля фонды были признаны нежелательными организациями Генпрокуратурой РФ. Официально деятельность фондов направлена на поддержку общественным объединениям по профилактике и борьбе со СПИДом в наиболее подверженных группах – в том числе, представителей ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и людей, страдающих наркотической зависимостью.