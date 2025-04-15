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Минюст России признал нежелательными фонды Элтона Джона

Ведомости

Минюст РФ внес в свой реестр нежелательный организаций фонды британского певца Элтона Джона. Это следует из обновленного перечня на сайте министерства.

Перечень пополнили британское и американское отделения «Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом» (Elton John AIDS Foundation).

В реестр также включили британский фонд «Справедливость для журналистов» (Justice for Journalists Foundation). Он был основан бизнесменами Михаилом Ходорковским (считается в России иноагентом) и Леонидом Невзлиным (считается в России иноагентом).

3 апреля фонды были признаны нежелательными организациями Генпрокуратурой РФ. Официально деятельность фондов направлена на поддержку общественным объединениям по профилактике и борьбе со СПИДом в наиболее подверженных группах – в том числе, представителей ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и людей, страдающих наркотической зависимостью.

«Но в большей степени они сосредоточены на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола. К политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности, относятся негативно», – считают в ведомстве.

По состоянию на середину апреля 2025 г., в реестр нежелательных по версии российского Минюста включены 218 организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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