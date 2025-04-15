Минюст России признал нежелательными фонды Элтона Джона
Минюст РФ внес в свой реестр нежелательный организаций фонды британского певца Элтона Джона. Это следует из обновленного перечня на сайте министерства.
Перечень пополнили британское и американское отделения «Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом» (Elton John AIDS Foundation).
В реестр также включили британский фонд «Справедливость для журналистов» (Justice for Journalists Foundation). Он был основан бизнесменами Михаилом Ходорковским
3 апреля фонды были признаны нежелательными организациями Генпрокуратурой РФ. Официально деятельность фондов направлена на поддержку общественным объединениям по профилактике и борьбе со СПИДом в наиболее подверженных группах – в том числе, представителей ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и людей, страдающих наркотической зависимостью.
«Но в большей степени они сосредоточены на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола. К политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности, относятся негативно», – считают в ведомстве.
По состоянию на середину апреля 2025 г., в реестр нежелательных по версии российского Минюста включены 218 организации.