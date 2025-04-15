Суд вынес приговор журналистам по делу о сотрудничестве с ФБК
Нагатинский суд Москвы приговорил четверых журналистов к срокам по 5,5 года колонии по делу о сотрудничестве с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, считается в РФ НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией). Об этом «Ведомостям» сообщила адвокат одного из обвиняемых Катерина Тертухина.
Фигурантами дела стали журналисты Sotavision
Их признали виновными по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Тертухина сообщила, что защита обжалует приговор.
По версии следствия, журналисты собирали материал и снимали видеоролики для публикаций на YouТube-каналах ФБК. Журналисты не признали вину и заявляли, что дело связано с их профессиональной деятельностью.
В начале апреля сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге задержали Михаила Волкова – отца Леонида Волкова (считается в России иноагентом) – по подозрению в финансировании ФБК. Об этом писал ТАСС. По данным агентства, Волков перевел деньги на счет фонда.
9 июня 2021 г. Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией, постановил ликвидировать ее и запретить деятельность в России. Позже фонд был включен в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.