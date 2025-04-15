Суд вынес приговор журналистам по делу о сотрудничестве с ФБК

Нагатинский суд Москвы приговорил четверых журналистов к срокам по 5,5 года колонии по делу о сотрудничестве с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, считается в РФ НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией). Об этом «Ведомостям» сообщила адвокат одного из обвиняемых Катерина Тертухина.