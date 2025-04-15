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Суд вынес приговор журналистам по делу о сотрудничестве с ФБК

Ведомости

Нагатинский суд Москвы приговорил четверых журналистов к срокам по 5,5 года колонии по делу о сотрудничестве с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, считается в РФ НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией). Об этом «Ведомостям» сообщила адвокат одного из обвиняемых Катерина Тертухина.

Фигурантами дела стали журналисты Sotavision (считается в России иноагентом) Антонина Фаворская (Кравцова) и Артем Кригер, продюсер Reuters Константин Габов и сотрудничавший с Associated Press (AP) Сергей Карелин. Процесс прошел в закрытом режиме.

Их признали виновными по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Тертухина сообщила, что защита обжалует приговор.

По версии следствия, журналисты собирали материал и снимали видеоролики для публикаций на YouТube-каналах ФБК. Журналисты не признали вину и заявляли, что дело связано с их профессиональной деятельностью.

В начале апреля сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге задержали Михаила Волкова – отца Леонида Волкова (считается в России иноагентом) – по подозрению в финансировании ФБК. Об этом писал ТАСС. По данным агентства, Волков перевел деньги на счет фонда. 

9 июня 2021 г. Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией, постановил ликвидировать ее и запретить деятельность в России. Позже фонд был включен в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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