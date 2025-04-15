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МВД поможет обратившемуся к Путину немцу получить российское гражданство

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МВД РФ поможет получить российское гражданство немцу Максиму Житникову, переехавшему из Германии во Владимирскую область. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Мои коллеги из УВМ УМВД России по Владимирской области в установленном законом порядке окажут необходимое содействие в получении российского гражданства Максиму Житникову», – написала она.

Волк рассказала, что немец зарегистрирован на территории Пермского края. Она отметила, что вопрос о получении гражданства России Житниковым поставлен на контроль руководством ГУВМ МВД России.

15 апреля президент России Владимир Путин в рамках заседания президиума Государственного совета провел беседу на немецком языке с гражданином Германии. Он пообещал помочь ему с получением гражданства. Собеседник президента рассказал, что переехал в поселок Доброград во Владимирской области, чтобы воспитывать своих детей в соответствии с российскими ценностями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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