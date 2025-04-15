МВД поможет обратившемуся к Путину немцу получить российское гражданство
МВД РФ поможет получить российское гражданство немцу Максиму Житникову, переехавшему из Германии во Владимирскую область. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«Мои коллеги из УВМ УМВД России по Владимирской области в установленном законом порядке окажут необходимое содействие в получении российского гражданства Максиму Житникову», – написала она.
Волк рассказала, что немец зарегистрирован на территории Пермского края. Она отметила, что вопрос о получении гражданства России Житниковым поставлен на контроль руководством ГУВМ МВД России.
15 апреля президент России Владимир Путин в рамках заседания президиума Государственного совета провел беседу на немецком языке с гражданином Германии. Он пообещал помочь ему с получением гражданства. Собеседник президента рассказал, что переехал в поселок Доброград во Владимирской области, чтобы воспитывать своих детей в соответствии с российскими ценностями.