МВД поможет обратившемуся к Путину немцу получить российское гражданство

15 апреля президент России Владимир Путин в рамках заседания президиума Государственного совета провел беседу на немецком языке с гражданином Германии. Он пообещал помочь ему с получением гражданства. Собеседник президента рассказал, что переехал в поселок Доброград во Владимирской области, чтобы воспитывать своих детей в соответствии с российскими ценностями.