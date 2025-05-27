Росавиация ограничила работу трех аэропортов России

С 17:00 до 20:00 мск российские силы противовоздушной обороны уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над четырьмя регионами, сообщало Минобороны. По семь беспилотников сбили над Орловской и Брянской областями, шесть – над Тульской и три – над Курской. До этого, с 14:00 до 17:00 мск, российские военные ликвидировали 21 БПЛА над регионами РФ.