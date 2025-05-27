Росавиация ограничила работу трех аэропортов России
Временные ограничения на прием и отправку самолетов установлены в аэропортах Калуги («Грабцево»), Нижнего Новгорода («Стригино») и Тамбова («Донское»). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
О введении меры в аэропорту Калуги представитель агентства проинформировал в 01:33 мск 27 мая, об ограничениях в Нижнем Новгороде и Тамбове – в 04:32. В это же время была ограничена работа аэропорта в Саратове («Гагарин»), но в 06:04 воздушная гавань вернулась к обычному режиму работы.
С 17:00 до 20:00 мск российские силы противовоздушной обороны уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над четырьмя регионами, сообщало Минобороны. По семь беспилотников сбили над Орловской и Брянской областями, шесть – над Тульской и три – над Курской. До этого, с 14:00 до 17:00 мск, российские военные ликвидировали 21 БПЛА над регионами РФ.