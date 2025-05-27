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Росавиация ограничила работу трех аэропортов России

Ведомости

Временные ограничения на прием и отправку самолетов установлены в аэропортах Калуги («Грабцево»), Нижнего Новгорода («Стригино») и Тамбова  («Донское»). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

О введении меры в аэропорту Калуги представитель агентства проинформировал в 01:33 мск 27 мая, об ограничениях в Нижнем Новгороде и Тамбове – в 04:32. В это же время была ограничена работа аэропорта в Саратове («Гагарин»), но в 06:04 воздушная гавань вернулась к обычному режиму работы.

С 17:00 до 20:00 мск российские силы противовоздушной обороны уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над четырьмя регионами, сообщало Минобороны. По семь беспилотников сбили над Орловской и Брянской областями, шесть – над Тульской и три – над Курской. До этого, с 14:00 до 17:00 мск, российские военные ликвидировали 21 БПЛА над регионами РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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