Итальянский певец Аль Бано выступит в рамках ПМЭФ-2025
Итальянский певец Аль Бано выступит на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Концерт запланирован на 20 июня, сообщили в фонде «Росконгресс».
В концерте также примет участие итальянская певица Ива Дзаникки. Кроме того, на площадке форума откроется ресторан итальянской кухни. Гостям будут подавать блюда от шеф-повара Раффаеле Эспозито.
В этом году часть мероприятий форума будет организована совместно с итальянской некоммерческой ассоциацией «Познаем Евразию». Это подчеркнет значимость российско-итальянских связей, способствуя упрочению делового и культурного сотрудничества, говорится в сообщении.
ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня. Главная тема форума в 2025 г. – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». В работе ПМЭФа примут участие президент России Владимир Путин, президент Индонезии Прабово Субианто, а также делегации разных стран на высшем уровне. Страной-гостем форума в этом году выступит Королевство Бахрейн.