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Итальянский певец Аль Бано выступит в рамках ПМЭФ-2025

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Итальянский певец Аль Бано выступит на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Концерт запланирован на 20 июня, сообщили в фонде «Росконгресс».

В концерте также примет участие итальянская певица Ива Дзаникки. Кроме того, на площадке форума откроется ресторан итальянской кухни. Гостям будут подавать блюда от шеф-повара Раффаеле Эспозито.

В этом году часть мероприятий форума будет организована совместно с итальянской некоммерческой ассоциацией «Познаем Евразию». Это подчеркнет значимость российско-итальянских связей, способствуя упрочению делового и культурного сотрудничества, говорится в сообщении.

ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня. Главная тема форума в 2025 г. – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». В работе ПМЭФа примут участие президент России Владимир Путин, президент Индонезии Прабово Субианто, а также делегации разных стран на высшем уровне. Страной-гостем форума в этом году выступит Королевство Бахрейн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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