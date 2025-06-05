Итальянский певец Аль Бано выступит в рамках ПМЭФ-2025

ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня. Главная тема форума в 2025 г. – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». В работе ПМЭФа примут участие президент России Владимир Путин, президент Индонезии Прабово Субианто, а также делегации разных стран на высшем уровне. Страной-гостем форума в этом году выступит Королевство Бахрейн.