Песков: Россия учитывает наработанный опыт в борьбе с терроризмом
Россия осуждает проявления терроризма в любой форме и намерена дальше бескомпромиссно бороться с ними. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, учитывают ли в Кремле опыт теракта в Буденновске, с момента которого прошло 30 лет.
«Все эпизоды борьбы с террористами, они все лежат в основе того опыта, который наработан у нашей страны в этой области. И, разумеется, Россия, как и многие страны в этом мире, сталкивается с различными проявлениями терроризма», – сказал Песков.
14 июня 1995 г. группа террористов под руководством полевого командира Шамиля Басаева захватила центральную районную больницу в Буденновске в Ставропольском крае, требуя вывода войск из Чечни. На протяжении шести дней они удерживали свыше 1500 заложников. Погибли 129 человек.