Умер режиссер Вячеслав Богачев
Российский актер, сценарист и режиссер Вячеслав Богачев скончался. Ему было 77 лет, сообщила его супруга, актриса Ольга Богачева в беседе с ТАСС.
«Да, его не стало», – сказала жена покойного.
Telegram-канал Shot писал, что причиной смерти артиста могла стать острая сердечная недостаточность на фоне продолжительной болезни. Отмечалось также, что его тело было обнаружено 15 июня в его квартире на Бакунинской улице.
Богачев был выпускником Школы-студии МХАТ. Играл в Московском театре имени Ленинского комсомола. Известен по ролям в фильмах «Романовы: венценосная семья», «В круге первом», «Анна Карамазофф», «Темные аллеи» и др.