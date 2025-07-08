ТАСС: прощание со Старовойтом пройдет 10 июля в ЦКБ

8 июля Путин назначил на должность министра транспорта замглавы ведомства Андрея Никитина. До этого он стал исполняющим обязанности сразу после отставки Старовойта. Никитин также ответил на вопрос «Ведомостей» о том, как он отнесся к самоубийству своего предшественника. Он заявил, что благодарен «абсолютно всем» руководителям транспортной отрасли, которые работали и в советское время, и в современной России.