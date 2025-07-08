ТАСС: прощание со Старовойтом пройдет 10 июля в ЦКБ
Прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом пройдет 10 июля в ЦКБ в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Издание «Фонтанка» со ссылкой на осведомленный источник ранее сообщило, что родственники покончившего с собой экс-министра ищут место для его похорон в Санкт-Петербурге.
Утром 7 июля стало известно об отставке Старовойта с поста главы Минтранса. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что это решение не было связано с утратой доверия к министру. Позже, около 15:50 мск, в тот же день СМИ начали распространять информацию о том, что Старовойт найден мертвым в своей машине в городе Одинцово.
Затем официальный представитель СК РФ Светлана Петренко уточнила, что экс-глава ведомства застрелился. Основной версией следствие считает самоубийство.
8 июля Путин назначил на должность министра транспорта замглавы ведомства Андрея Никитина. До этого он стал исполняющим обязанности сразу после отставки Старовойта. Никитин также ответил на вопрос «Ведомостей» о том, как он отнесся к самоубийству своего предшественника. Он заявил, что благодарен «абсолютно всем» руководителям транспортной отрасли, которые работали и в советское время, и в современной России.