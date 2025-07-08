В Киргизии демонтировали памятник русскому географу Семенову-Тян-Шанскому

Монумент, созданный в 1982 г., был перенесен на территорию местного муниципального предприятия. Памятник изображает Семенова-Тян-Шанского в образе молодого исследователя, идущего по горной тропе с конем. При этом мэр города Султан Кермалиев, общаясь с журналистами, не смог пояснить причины переноса памятника.