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В Киргизии демонтировали памятник русскому географу Семенову-Тян-Шанскому

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В Киргизии демонтировали памятник русскому географу и государственному деятелю Петру Семенову-Тян-Шанскому, установленный на въезде в город Балыкчы Иссык-Кульской области. Об этом сообщил местный портал Kaktus.media.

Монумент, созданный в 1982 г., был перенесен на территорию местного муниципального предприятия. Памятник изображает Семенова-Тян-Шанского в образе молодого исследователя, идущего по горной тропе с конем. При этом мэр города Султан Кермалиев, общаясь с журналистами, не смог пояснить причины переноса памятника.

5 июля президент Киргизии Садыр Жапаров подчеркнул важность русского языка для страны. По его словам, без него Киргизия «не уедет далеко». Глава государства отметил, что русский язык, согласно конституции республики, является официальным.

Жапаров также пояснил, что в соседних государствах – Узбекистане и Таджикистане – без русского языка общение невозможно, а в Европе, США и Китае люди активно пользуются русскими переводчиками. По мнению президента, предложения некоторых политиков об изменении статуса русского языка являются неверными.

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