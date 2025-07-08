Власти обсуждают создание системы психореабилитации для ветеранов спецоперации

По словам Дюмина, необходимо наладить устойчивое взаимодействие между военными и гражданскими медучреждениями, что позволит обеспечить передачу медицинских данных и эффективную диагностику психического состояния ветеранов. Особое внимание должно быть уделено тем, кто страдает от посттравматического стрессового расстройства. Психологическая помощь, отметил он, должна оказываться сразу после демобилизации, а профильные специалисты – включены в обязательное обследование.