Власти обсуждают создание системы психореабилитации для ветеранов спецоперации
Разработка системы медико-психологической реабилитации для участников специальной военной операции стало ключевым вопросом заседания комиссии Госсовета, в котором принял участие помощник президента РФ Алексей Дюмин.
По словам Дюмина, необходимо наладить устойчивое взаимодействие между военными и гражданскими медучреждениями, что позволит обеспечить передачу медицинских данных и эффективную диагностику психического состояния ветеранов. Особое внимание должно быть уделено тем, кто страдает от посттравматического стрессового расстройства. Психологическая помощь, отметил он, должна оказываться сразу после демобилизации, а профильные специалисты – включены в обязательное обследование.
На заседании также обсудили меры по трудоустройству бывших бойцов, необходимость информирования о положенных льготах и создание механизмов адаптации к мирной жизни. Участие в обсуждении приняли министр здравоохранения Михаил Мурашко, полномочные представители президента в округах и главы регионов.
28 февраля врио начальника отдела департамента психологической работы Минобороны Руслан Попов в ходе тематической сессии на форуме ЛДПР «Плечом к плечу!» заявил, что в России не хватает психологов, необходимых для реабилитации участников спецоперации, возвращающихся с фронта.