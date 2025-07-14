ТАСС: не допущенным в Россию украинцам закроют въезд в страну на 20-50 лет

С октября 2023 г. украинцы могут попасть в Россию исключительно через аэропорт «Шереметьево», где проходят усиленную проверку, включая досмотр гаджетов. Большинство успешно проходят контроль. Те, кто получает отказ, пытаются оспорить его в судах, ссылаясь на длительное проживание в России, вид на жительство, брак с гражданами РФ или наличие недвижимости. Однако суды пока не удовлетворили ни одной жалобы – у всех заявителей находили переписки, подписки или комментарии, свидетельствующие о поддержке Украины и критике действий России. Некоторые пытались удалить такие данные перед проверкой.