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ФСБ задержала в Мелитополе двух работающих на разведку Украины граждан

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе Запорожской области двух агентов иностранных спецслужб, имеющих гражданство Украины, которые передавали противнику данные о местах нахождения личного состава и военной техники ВС РФ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным следствия, задержанные были завербованы украинским куратором в мессенджере Telegram. Затем они получали задания и передавали данные об объектах, по котором должны были наноситься ракетно-бомбовые удары.

Граждане Украины стали фигурантами уголовного дела по ст. 276 УК России (шпионаж). Санкция по ней может достигать от 10 до 20 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые заключены под стражу.

8 июля в ЦОС ФСБ сообщили о задержании жителя Краснодарского края, подозреваемого в совершении диверсии по заданию спецслужб Украины. По предварительным данным, он поджег оборудование сотовой связи в обмен на обещанное денежное вознаграждение.

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