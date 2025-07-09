ФСБ: житель Кубани устроил поджог вышки сотовой связи по заданию СБУ

В ЦОС ФСБ подчеркнули, что украинские спецслужбы продолжают активно вовлекать российских граждан, в том числе несовершеннолетних, в противоправную деятельность, обещая легкий заработок, который нередко так и не выплачивается. Ведомство призвало россиян быть бдительными и напомнило о суровой уголовной ответственности за подобные действия.