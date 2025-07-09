ФСБ: житель Кубани устроил поджог вышки сотовой связи по заданию СБУ
Федеральная служба безопасности сообщила о задержании жителя Краснодарского края, подозреваемого в совершении диверсии по заданию спецслужб Украины. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.
По данным ведомства, мужчина поджег оборудование сотовой связи в обмен на обещанное денежное вознаграждение.
Против него возбуждены уголовные дела по статье о диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ) и умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Максимальное наказание по первой из них – пожизненное лишение свободы.
Одновременно с этим на территории Удмуртии и Оренбургской области задержаны четверо несовершеннолетних, которым, по данным Следственного комитета, также поручались задания от украинских спецслужб. Им вменяется поджог объектов железнодорожной инфраструктуры, дело квалифицировано как теракт.
В ЦОС ФСБ подчеркнули, что украинские спецслужбы продолжают активно вовлекать российских граждан, в том числе несовершеннолетних, в противоправную деятельность, обещая легкий заработок, который нередко так и не выплачивается. Ведомство призвало россиян быть бдительными и напомнило о суровой уголовной ответственности за подобные действия.
2 июня двое 19-летних жителей Приморского края попытались поджечь релейные шкафы на участке Дальневосточной железной дороги. Молодые люди были задержаны. Устроить диверсию парни пытались за денежное вознаграждение по заданию спецслужб Украины. Возбуждено уголовное дело о диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ). Молодым людям предъявили обвинение, они арестованы.