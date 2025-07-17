Использование VPN признали отягчающим обстоятельством при преступлении

Первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин тогда пояснил, что новые поправки в законодательство подразумевают, что использование сервисов VPN при совершении преступлений будет расцениваться как отягчающее обстоятельство. Согласно предложенным поправкам в законодательство, граждане РФ смогут свободно использовать VPN в законных целях, отметил он.