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Использование VPN признали отягчающим обстоятельством при преступлении

Ведомости

Госдума во втором чтении приняла поправку о признании отягчающим обстоятельством использование VPN-сервисов при совершении преступления. Об этом сообщает «РИА Новости».

В соответствии с поправкой перечень отягчающих обстоятельств будет дополнен новым пунктом, который устанавливает, что использование программно-аппаратных средств для доступа к информационным ресурсам с ограниченным доступом будет считаться отягчающим обстоятельством при совершении преступления.

Предлагается внести изменения в ст. 63 УК РФ, касающиеся обстоятельств, отягчающих наказание.

15 июля стало известно, что в Госдуму ко второму чтению в законопроект об усилении административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности внесли пакет поправок, связанный со штрафами за нарушение доступа к информации.

Первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин тогда пояснил, что новые поправки в законодательство подразумевают, что использование сервисов VPN при совершении преступлений будет расцениваться как отягчающее обстоятельство. Согласно предложенным поправкам в законодательство, граждане РФ смогут свободно использовать VPN в законных целях, отметил он.

17 июля депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект, устанавливающий административную ответственность за поиск запрещенных материалов в сети и рекламу VPN-сервисов. 285 депутатов проголосовали «за», 19 – против, 20 – воздержались.

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