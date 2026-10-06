Количество активных вакансий на HH в сентябре снизилось на 13%
Количество активных вакансий на Headhunter (HH) в сентябре снизилось на 13% год к году, а количество резюме выросло на 15%. Среди наиболее востребованных специальностей самыми дефицитными остаются администраторы магазинов, продавцы, повара и врачи. Об этом говорится в статистике сервиса.
За месяц медианные предлагаемые и ожидаемые зарплаты не изменились и остались на уровне 90 000 руб. и 80 000 руб. соответственно. Наибольший разрыв между зарплатными ожиданиями и предложениями Headhunter отметил в сфере автомобильного бизнеса – медиана предложений на 64% больше.
Проблема нехватки кадров остается острой, и 93% работодателей отмечают, что им не хватает нужных компетенций у соискателей. Вопрос бренда работодателя стал еще более актуальным на фоне растущих откликов на вакансии и потребности компаний в высоко релевантных кандидатах.
Число активных резюме за месяц сократилось сильнее всего в Северо-Кавказском федеральном округе – на 7%. В Санкт-Петербурге количество резюме наоборот выросло на 3%.
24 августа «Ведомости» со ссылкой на исследование аудиторской компании Kept писали, что более половины компаний сократили общее количество вакансий за последний год. При этом о трудностях с рекрутингом заявили 95% участников опроса Kept, сохранивших наем. Самой распространенной проблемой при поиске сотрудников стали завышенные зарплатные ожидания кандидатов, на них указали две трети респондентов исследования. Авторы исследования допускают, что дефицит кадров «может диктовать невыгодные условия для бизнеса» и вынуждать его «пересматривать бюджеты, чтобы удержать интерес к вакансиям с низким предложением рабочей силы».
Также опрошенные Kept компании часто указывали на низкое качество входящего потока кандидатов и острый дефицит соискателей на рынке. По данным HH за июль, 93% работодателей указывают на нехватку нужных компетенций у потенциальных работников. Сложнее всего бизнесу закрывать инженерно-технические, IT- и коммерческие вакансии, сообщают авторы исследования.