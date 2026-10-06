Количество активных вакансий на HH в сентябре снизилось на 13%

24 августа «Ведомости» со ссылкой на исследование аудиторской компании Kept писали, что более половины компаний сократили общее количество вакансий за последний год. При этом о трудностях с рекрутингом заявили 95% участников опроса Kept, сохранивших наем. Самой распространенной проблемой при поиске сотрудников стали завышенные зарплатные ожидания кандидатов, на них указали две трети респондентов исследования. Авторы исследования допускают, что дефицит кадров «может диктовать невыгодные условия для бизнеса» и вынуждать его «пересматривать бюджеты, чтобы удержать интерес к вакансиям с низким предложением рабочей силы».