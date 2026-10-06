Умер актер театра и кино Василий Попов

В 1975-1977 гг. был актером Алтайского краевого театра драмы, в 1977-1980 гг. играл в Новомосковском театре, в 1980–1983 гг. – в Рязанском ТЮЗе. В 1983–1993 гг. преподавал режиссуру и мастерство актёра в Рязанском институте культуры. С 2016 г. был актером Русского театра драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики.