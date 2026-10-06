Умер актер театра и кино Василий Попов
Советский и российский актер Василий Попов умер в 78 лет. Об этом сообщил Новомосковский филиал Тульского академического театра драмы имени М. Горького.
Попова не стало 3 октября. До 79-летия актер не дожил три дня. В театре выразили соболезнования родным и близким артиста, назвав его своим коллегой и замечательным актером.
Как сообщили «РИА Новости» в семье Попова, причиной смерти стал третий инсульт. По словам семьи, последнюю неделю жизни актер провел в больнице.
Попов родился 6 октября 1947 г. В 1967 г. окончил Троицкое авиационно-техническое училище гражданской авиации, в 1975 г. – факультет режиссуры и актерского мастерства Кемеровского института культуры и актерское отделение Кемеровского музыкального училища. В 1985 г. прошел курсы повышения квалификации преподавателей режиссуры и мастерства актера при ЛГИТМиКе.
В 1975-1977 гг. был актером Алтайского краевого театра драмы, в 1977-1980 гг. играл в Новомосковском театре, в 1980–1983 гг. – в Рязанском ТЮЗе. В 1983–1993 гг. преподавал режиссуру и мастерство актёра в Рязанском институте культуры. С 2016 г. был актером Русского театра драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики.
Попов известен ролями в фильмах «Атака», «Охота на лис», «Имя» и «Генерал». Последние восемь лет он работал в Новомосковском филиале Тульского академического театра драмы.