Актрису Сэльму Блэр обвинили в нападении на двух стюардесс в самолете

Блэр сняли с рейса 11 октября, а 12 октября арестовали. Актриса внесла залог в размере $20 000 и была освобождена. По данным издания, во время перелета Блэр ударила одну стюардессу и укусила другую, а также пыталась открыть дверь самолета в воздухе. Правоохранители ждали актрису в аэропорту имени Джона Кеннеди, где ее задержали и доставили в больницу для обследования. Две стюардессы сообщили о травмах, одна из них получила медпомощь в больнице.