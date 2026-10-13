Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON3 484,5+5,08%CNY Бирж.12,564+0,41%IMOEX2 426,53+1,37%RTSI911,45+1,42%RGBI111,24+0,23%RGBITR766,35+0,25%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Актрису Сэльму Блэр обвинили в нападении на двух стюардесс в самолете

Инна Шульгина

Американскую актрису Сэльму Блэр, известную по фильму «Жестокие игры», арестовали после нападения на двух стюардесс на рейсе авиакомпании Delta, следовавшем из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Ей предъявлено обвинение, сообщает Variety со ссылкой на судебные документы.

Блэр сняли с рейса 11 октября, а 12 октября арестовали. Актриса внесла залог в размере $20 000 и была освобождена. По данным издания, во время перелета Блэр ударила одну стюардессу и укусила другую, а также пыталась открыть дверь самолета в воздухе. Правоохранители ждали актрису в аэропорту имени Джона Кеннеди, где ее задержали и доставили в больницу для обследования. Две стюардессы сообщили о травмах, одна из них получила медпомощь в больнице.

Представитель Блэр сообщил Variety, что у нее «возникли неотложные медицинские проблемы, которые и привели к предполагаемому поведению». После приземления ей оказали медпомощь, сейчас она находится в стабильном состоянии.

В 2016 г. у Блэр был приступ во время полета. Тогда ее вынесли из самолета на носилках вместе с четырехлетним сыном. По словам Блэр, у нее «случился полный психотический ступор». Она объяснила случившееся тем, что выпила бокал вина и приняла таблетку.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь