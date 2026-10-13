Актрису Сэльму Блэр обвинили в нападении на двух стюардесс в самолете
Американскую актрису Сэльму Блэр, известную по фильму «Жестокие игры», арестовали после нападения на двух стюардесс на рейсе авиакомпании Delta, следовавшем из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Ей предъявлено обвинение, сообщает Variety со ссылкой на судебные документы.
Блэр сняли с рейса 11 октября, а 12 октября арестовали. Актриса внесла залог в размере $20 000 и была освобождена. По данным издания, во время перелета Блэр ударила одну стюардессу и укусила другую, а также пыталась открыть дверь самолета в воздухе. Правоохранители ждали актрису в аэропорту имени Джона Кеннеди, где ее задержали и доставили в больницу для обследования. Две стюардессы сообщили о травмах, одна из них получила медпомощь в больнице.
Представитель Блэр сообщил Variety, что у нее «возникли неотложные медицинские проблемы, которые и привели к предполагаемому поведению». После приземления ей оказали медпомощь, сейчас она находится в стабильном состоянии.
В 2016 г. у Блэр был приступ во время полета. Тогда ее вынесли из самолета на носилках вместе с четырехлетним сыном. По словам Блэр, у нее «случился полный психотический ступор». Она объяснила случившееся тем, что выпила бокал вина и приняла таблетку.