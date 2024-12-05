Sareх собрал ведущие компании строительной отрасли в «Космосе»

Символом клиентского мероприятия Sarex в этом году стал космос как олицетворение прогресса, смелых идей и высоких достижений. Он определил и выбор площадки – конгресс-холл обновленного павильона «Космос» на ВДНХ, в котором располагается один из крупнейших космических музейных комплексов мира. Спикеры мероприятия делились экспертным взглядом на цифровизацию и рассказывали о выдающихся результатах своих команд. Учредители Sareх Валерий Комиссаров и Богдан Бохонов отметили, что созданную их компанией платформу сегодня используют при строительстве 9,8 млн кв. м жилья, а также на знаковых промышленных площадках и инвестиционных проектах в металлургической, нефтегазовой и минерально-химической отраслях.