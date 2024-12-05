Sareх собрал ведущие компании строительной отрасли в «Космосе»
Крупнейшие промышленные компании и лидеры рынка девелопмента встретились на ежегодной пользовательской конференции Sareх, чтобы поделиться опытом применения новейших ИТ-технологий, обсудить главные тренды отрасли и провести время в экспертной компании коллег по цеху. Хедлайнерами мероприятия стали компания «ЕвроХим», представившая комплексный доклад из трех частей – от общей стратегии цифровизации до прикладных технических решений, и девелопер GloraX, применяющий в своей работе всю линейку продуктов Sarex. Cпикерами конференции также выступили представители «Газпром нефть», Setl Group, ЕВРАЗ, Level Group, «Норникель», ГК ТОЧНО, «Газпром ЦПС», «Спектрум», ОЭЗ «Алабуга», «Северсталь, «Сибирь-Полиметаллы», MS Architects, Yandex Cloud.
Символом клиентского мероприятия Sarex в этом году стал космос как олицетворение прогресса, смелых идей и высоких достижений. Он определил и выбор площадки – конгресс-холл обновленного павильона «Космос» на ВДНХ, в котором располагается один из крупнейших космических музейных комплексов мира. Спикеры мероприятия делились экспертным взглядом на цифровизацию и рассказывали о выдающихся результатах своих команд. Учредители Sareх Валерий Комиссаров и Богдан Бохонов отметили, что созданную их компанией платформу сегодня используют при строительстве 9,8 млн кв. м жилья, а также на знаковых промышленных площадках и инвестиционных проектах в металлургической, нефтегазовой и минерально-химической отраслях.
Артем Вайтицкий, директор департамента Цифрового управления девелопментом GloraX, рассказал о процессах и технологиях, позволивших компании за два года в пять раз увеличить объем строительства. Владислав Коновалов, менеджер по планированию и рискам «Сибирь-Полиметаллы», показал, как с помощью продукта Sarex «Планирование» удалось ускорить запуск сложного подземного объекта на 1,5 месяца, что привело к колоссальной экономии средств. Екатерина Шагина, менеджер проектов цифровизации «Спектрум», сообщила о снижении трудозатрат координаторов компании в два раза по задачам формирования статусов и ведения реестров замечаний благодаря внедрению среды общих данных. Василий Самсонов, руководитель проектного офиса Level Group, рассказал о проекте перехода на Sarex с продукта западного вендора: общий объем перенесенных данных составил 1,6 Тб, пользователями стали почти 600 человек.
В основу всех докладов легли настоящие кейсы, что, судя по отзывам участников, является одним из отличительных преимуществ уже ставшего ежегодным «Дня клиентов Sareх». Так, эксперты «ЕвроХим» Сергей Филиппов, Никита Шеряков и Дмитрий Якушев включили в свой доклад о системе цифрового сопровождения жизненного цикла объектов демонстрацию работы с облаками точек и информационными моделями в среде Sareх. Максим Лыга из ЕВРАЗ поделился опытом применения беспилотных технологий, обработки и анализа полученных данных с помощью решения Sarex на примере проектов строительства хвостового хозяйства ЕВРАЗ КГОК и организации технических дорог на карьерах.
В основу презентации Дениса Майшарипова, представителя «Норникель», легла практика использования Sareх как платформы для аэромониторинга и работы с геопространственными данными. Преимущества эксперт показал на основе проектов мониторинга технического состояния опор ЛЭП и снеговой нагрузки.
Программа «Дня клиентов Sareх 2024» включила более 20 докладов. После первой части мероприятие разделилось на секции «Промышленность» и «Гражданское строительство». Таким образом, каждый гость мог получать информацию, максимально релевантную сфере его профессиональных интересов. На площадке работала выставочная зона, где гости общались с продуктовой командой Sarex, знакомились с платформой, а также новейшими технологиями лазерного сканирования и аэромониторинга.
По окончании официальной части все спикеры были приглашены на впечатляющую экскурсию по экспозиции «Космонавтика и авиация». Всего в мероприятии Sarex приняло участие более 250 человек.
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