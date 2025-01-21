Телекомпания КИНОТВ объявила о перезапуске своего мультимедийного портала KINOTV.RU в новом формате
Изменения коснулись концепции портала в целом, форматов и стилей предоставления информации, добавления ряда новых проектов и рубрик, переориентации на молодых авторов и более молодую аудиторию, а также наделения портала образовательными функциями.
«Одна из ключевых идей изменений нашего портала, — говорит Сергей Катышев, генеральный продюсер КИНОТВ, — собрать на нём молодых кинокритиков, актёров, сценаристов, художников, найти и обучить новых, создать сообщество для просмотра и обсуждения кино в формате живого диалога. Наш принцип — говорить о кино по-новому и, главное, нескучно, рассказывать о его истоках, о том, как, почему и откуда в наш мир пришли эти странные двигающиеся картинки».
Среди новых проектов – «Актёрская визитка» посвященный знакомству с начинающими актёрами, «В будущее возьмут меня» — раздел, где недавно ставшие известными звёзды делятся своим опытом, «Школа кинокритики» собирает начинающих, пробующих себя в этом ремесле авторов.
«Мы считаем кинокритику важной составляющей кинематографа, — говорит Сергей Катышев. — Она не только помогает зрителям понимать кино посредством рецензий и обзоров, но и вскрывает смыслы, истолковывает символы, помогает увидеть невидимое на первый взгляд, разговаривает со зрителем об увиденном. В определённом смысле она формирует и кинематограф, и зрителей. За время существования портала мы работали со всеми лучшими кинокритиками страны, но со временем почувствовали, что давно не появляется новых имён, новых взглядов, новых мнений, хотя кино всё больше фокусируется на молодую аудиторию , на современный мир. Поэтому сейчас стоит другая задача — создать сообщество новых кинокритиков, запустить движение молодых людей, которые живут кинематографом, которым близок именно современный кинематограф»
«В партнёрстве с музеем-усадьбой «Ясная Поляна» – рассказывает Сергей Катышев – мы уже провели несколько «Школ кинокритики», где молодёжь в течение десяти дней полностью погружается в мир киноиндустрии: тренинги, мастер-классы, возможность открытого общения с наиболее актуальными критиками и режиссёрами, такими как Эмир Кустурица, Егор Кончаловский, Алексей Герман-младший, Александр Велединский, Сусанна Альперина, Егор Москвитин и многими другими. Это своего рода инкубатор будущих кинокритиков. Лучшие и самые активные выпускники наших школ приглашаются работать в редакцию, писать тексты, обзоры, снимать материалы. Наш лозунг: «Кинокритика — это не занудство! Давайте посмотрим на кино новыми глазами!»
На портале уже размещены уникальные информационные материалы, посвящённые различным аспектам кинематографа, в рамках проектов «Кино в костюмах», «Экранная копия» и других. Планируется запуск бесплатных семинаров по сценарному и режиссерскому мастерству. Эта составляющая портала будет в ближайшее время в значительной степени расширяться.
«Мы уверены, что талантливые и очень сильные люди есть повсюду, их надо только найти, раскрыть их потенциал и дать шанс реализоваться, — говорит Сергей Катышев. — Наш портал, являющийся платформой для коммуникации между теми, кто делает кино, смотрит кино и только мечтает о волшебном мире кинематографа, должен стать такой взлётной полосой».
Особое внимание при разработке портала было уделено созданию удобного и интуитивно понятного молодой аудитории, постоянно пользующейся различными мобильными устройствами, интерфейса. Формат предоставления информации учитывает короткое окно внимания, характерное для сегодняшних молодых людей, предоставляя только содержательный контент. На портале реализована инновационная идея мультиплатформенного и многовариантного получения контента: «Смотри — Читай — Слушай», позволяющая посетителю портала быть всегда на связи, независимо от вида активности, и удобным для себя способом получать наши материалы.
«Наш портал существует с 2014 года, — резюмирует Сергей Катышев. — За это время мы собрали лучших авторов, подготовили тысячи уникальных материалов, делали эксклюзивные дневники всех основных кинофестивалей мира , единственные из российских телеканалов организовали прямую трансляцию закрытия Каннского кинофестиваля. Мы получаем мировые призы, взяли семь Promax — по сути, «Оскары» телевизионного мира. На этом пути мы достигли всех вершин. Но наступила другая эпоха, новое время, новый мир. Пришло время меняться. Каким будет кино через десять-двадцать лет, как и кто его будет смотреть? Нам интересны эти вопросы и темы, и обсуждать мы их будем с молодыми, талантливыми и дерзкими ребятами, которых очень много в нашей большой и интересной стране. Мы хотим говорить о будущем с теми, кто будет в нём жить, и для таких и создан наш портал».
КИНОТВ — ведущий российский телеканал (18+), посвящённый российскому и мировому кинематографу, с ежедневной аудиторией 25 миллионов зрителей. KINOTV.RU (18+) — профессиональный мультимедийный портал с аудиторией 600 тысяч посетителей в месяц, посвящённый кино. Среди отдельных проектов, реализуемых КИНОТВ: экранизации бестселлера Евгения Водолазкина «Авиатор» (16+) и «Лавр» (18+). Открытие в Санкт-Петербурге напротив Новой Голландии культурно-образовательного центра «Дом Кранкенгагена».