Телекомпания КИНОТВ объявила о перезапуске своего мультимедийного портала KINOTV.RU в новом формате

«Наш портал существует с 2014 года, — резюмирует Сергей Катышев. — За это время мы собрали лучших авторов, подготовили тысячи уникальных материалов, делали эксклюзивные дневники всех основных кинофестивалей мира , единственные из российских телеканалов организовали прямую трансляцию закрытия Каннского кинофестиваля. Мы получаем мировые призы, взяли семь Promax — по сути, «Оскары» телевизионного мира. На этом пути мы достигли всех вершин. Но наступила другая эпоха, новое время, новый мир. Пришло время меняться. Каким будет кино через десять-двадцать лет, как и кто его будет смотреть? Нам интересны эти вопросы и темы, и обсуждать мы их будем с молодыми, талантливыми и дерзкими ребятами, которых очень много в нашей большой и интересной стране. Мы хотим говорить о будущем с теми, кто будет в нём жить, и для таких и создан наш портал».