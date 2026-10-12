Проактивная забота: в Сбере можно подключить функцию автоматического зачисления соцвыплат

Проактивная забота: в Сбере можно подключить функцию автоматического зачисления соцвыплатСредства придут вовремя и без лишних хлопот
В приложении «СберБанк Онлайн» появилась функция, которая поможет быстрее и проще получать государственные пособия и пенсии, особенно если жизненные обстоятельства складываются непросто. Теперь прямо в мобильном сервисе можно заранее выбрать счет в Сбере для зачисления всех социальных выплат. Сделать это достаточно один раз – и если возникнет ситуация, предполагающая получение таких выплат, деньги поступят автоматически на указанные реквизиты.
Нужно только выбрать счет
Все работает довольно просто. Достаточно зайти в приложение «СберБанк Онлайн», в поисковой строке написать «Социальные выплаты». Найти раздел «Выбор счета для социальных выплат», после чего откроется список доступных счетов, останется только выбрать нужный и подтвердить его на следующем шаге. Данные о выбранном счете отправляются в Социальный фонд через портал «Госуслуги» в автоматическом режиме, без участия клиента. Вся процедура занимает буквально пару минут.
За считаные секунды
В зависимости от того, на какую именно меру поддержки у клиента возникнет право, сработает один из двух сценариев получения средств.
Первый – беззаявительный. Он уже доступен, например, для выплат по инвалидности и по случаю потери кормильца. В этих случаях, когда у человека возникает право на получение средств, Социальный фонд и банк делают все самостоятельно: деньги поступают на заранее выбранный счет автоматически, без каких-либо обращений со стороны клиента.
Второй сценарий – проактивный. Он распространяется на большое количество других социальных выплат. Например, на пособия по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ним. Суть в том, что клиенту все же нужно подать заявление, но банк и Социальный фонд уже подготовили всю информацию заранее. На «Госуслугах» приходит уведомление с уже заполненными реквизитами и данными – остается только нажать кнопку подтверждения.
«Когда возникают жизненные ситуации, непредвиденные обстоятельства или важные события, предполагающие получение социальных выплат, человеку важно думать о них, а не тратить время на сбор документов и оформление заявлений», – отмечала ранее директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбера Екатерина Гарцева.
Реальная помощь
Единый счет подходит более чем для 40 государственных мер поддержки. На него могут поступать не только ежемесячные денежные выплаты и пенсии по инвалидности, страховые и социальные пенсии по случаю потери кормильца, но и выплаты ветеранам боевых действий, специальные соцвыплаты отдельным категориям медработников, выплаты Героям Российской Федерации и Героям Труда, ежемесячные денежные выплаты женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня». И это лишь часть списка.
Перечень социальных выплат, доступных для автоматического и проактивного назначения, постоянно расширяется. В планах Социального фонда запуск и других мер в беззаявительном формате. Среди них перерасчет сельской надбавки к пенсии, назначение досрочной страховой пенсии по старости многодетным матерям и родителям детей-инвалидов, а также ряд страховых выплат по несчастным случаям на производстве. Все они также будут приходить на выбранный счет.
При этом если сегодня человек выбирает счет для уже действующих пособий, он будет использован и для всех будущих выплат, которые появятся позже. Закрепляется он бессрочно, так что возвращаться к настройкам снова не придется.
Возможность настроить получение социальных выплат заранее – это не просто удобство, а реальная помощь в сложной ситуации. Именно такой подход, основанный на заблаговременной подготовке и автоматизации, банк называет проактивной заботой о клиентах. Зайти в «СберБанк Онлайн» и выбрать счет можно уже сейчас, чтобы при необходимости средства пришли вовремя и без лишних хлопот.