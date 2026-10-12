Проактивная забота: в Сбере можно подключить функцию автоматического зачисления соцвыплат

Второй сценарий – проактивный. Он распространяется на большое количество других социальных выплат. Например, на пособия по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ним. Суть в том, что клиенту все же нужно подать заявление, но банк и Социальный фонд уже подготовили всю информацию заранее. На «Госуслугах» приходит уведомление с уже заполненными реквизитами и данными – остается только нажать кнопку подтверждения.