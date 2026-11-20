Сейчас всё чаще мы видим запросы на штаб-квартиру. Если раньше компании смотрели преимущественно в сторону аренды, то сейчас — в сторону владения и собственного управления. Это ещё и своего рода маркер надёжности бизнеса, показатель того, что его горизонт планирования шире ближайших нескольких лет.