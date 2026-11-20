Масштаб без слов: как офис выражает амбиции бизнеса
О компании можно многое понять по тому, как она выглядит снаружи: по продукту, визуальному языку, коммуникации. Но есть ещё один способ презентации бизнеса — место, где работает команда.
Офис сегодня редко выбирают исключительно по метражу. Для современной компании это пространство для встреч и переговоров, место, куда приглашают клиентов и партнёров, часть корпоративной культуры и, в конечном счёте, материальное выражение того, каким бизнес видит себя сегодня и каким хочет стать завтра.
Анна Усатова, коммерческий директор девелопера Dar:
Земельный банк Dar был сформирован уже несколько лет назад, мы знали, что рано или поздно начнём работать с коммерческой недвижимостью. Ленинградский деловой коридор — давно сформированная и довольно конкурентная деловая локация, поэтому мы понимали, что должны предложить потенциальным резидентам больше, чем наши конкуренты в локации.
Для Dar это стало отправной точкой при создании бизнес-центра А-класса «Поле» — первого коммерческого проекта в портфеле компании. Здесь команда попробовала посмотреть на офисную недвижимость не только с позиции собственника или арендатора, но и с точки зрения сотрудников, которые каждый день находятся внутри этой среды.
Ведь у компании и её команды есть общая цель — развиваться, — а вот способы достижения этой цели могут отличаться. Бизнесу важно масштабировать процессы, собирать сильные команды, принимать решения и достигать результатов. Человеку — иметь возможность сосредоточиться, взаимодействовать с коллегами, чувствовать себя частью команды и сохранять собственный ритм.
Офис постепенно перестаёт быть нейтральной базой для работы. Он становится частью того, как компания взаимодействует с людьми и как сама себя представляет.
Офис как первое впечатление
Штаб-квартира начинает рассказывать о компании ещё до первой встречи. Лобби, масштаб здания, маршрут от улицы до офиса, вид из переговорной — всё это формирует впечатление раньше, чем на экране появляется презентация.
Офис становится частью опыта клиента, партнёра или будущего сотрудника. И если раньше статусность пространства часто измерялась дороговизной материалов отделки и высотой потолков, сегодня этого недостаточно. Важнее, какое впечатление создаёт среда целиком и соответствует ли она характеру компании.
София Кальницкая, директор по бренду, коммуникациям и продукту Dar:
Сегодня у людей достаточно высокая насмотренность: они бывают в разных современных офисах, общественных пространствах, отелях, ресторанах и умеют считывать качество среды. Кроме этого, благодаря культуре у нас есть сложившийся образ среды успешных людей и компаний. Архитектура, интерьер лобби, организация этажей, планировки, освещенность, климат, инфраструктура — все это транслирует уровень мышления бизнеса: отношение к деталям, качеству, времени, людям и собственному будущему. Офис становится продолжением бренда компании, частью корпоративного высказывания.
В «Поле» формирование первого впечатления начинается с архитектуры. Две башни расположены на общем стилобате, а вертикальные ламели, панорамное остекление и необычная геометрия фасада формируют динамичный силуэт. Архитектурную концепцию бюро APEX можно назвать «архитектурой полёта» — здания визуально стремятся вверх, а сама геометрия поддерживает идею движения и перспективы.
К таким аллегориям подталкивает и сама локация: бизнес-центр «Поле» располагается рядом с Ходынским полем, где когда-то был аэродром. Темы свободы, стремления ввысь и расширения границ красной нитью проходят через все аспекты пространства.
Например, в лобби от Babayants Architects есть отсылка к залам ожидания в аэропортах. Ощущения здесь схожи с предвкушением вылета: ожидание нового, осознавание масштабов мира, движение, связи. Высокие потолки, выразительная пластика, большое количество света и продуманная навигация — это и забота о человеке, и отражение статуса компании с точки зрения качества среды, которую она для себя выбрала.
Гибкость отражает амбиции компании
Одной компании нужен компактный офис для небольшой команды, другой — целый этаж, третьей ещё и переговорные пространства, представительская зона или возможность в будущем расшириться.
Поэтому в «Поле» предусмотрена линейка офисов от 120 м² до целых этажей. Пространства можно объединять, а разные форматы позволяют адаптировать офис под структуру и задачи будущего резидента. В отдельных офисах потолки достигают 8 метров, а из скай-офисов открываются виды с обзором до 290°.
Есть отличия и в самом характере башен. Башня А высотой 43 этажа включает 198 офисов — нарезка здесь более разнообразная. Есть и небольшие форматы, и крупные пространства. Башня Б же ориентирована на крупную нарезку. На 33 этажах расположится всего 59 офисов, что сделает её более камерной и приватной.
Инфраструктура как фактор бренда работодателя
Сама площадь офиса — только часть среды, в которой проходит рабочий день. В «Поле» значительная часть сценариев вынесена за пределы офисных блоков. На крыше стилобата предусмотрен парк площадью 6,8 тыс. м² — место для прогулок, спорта, отдыха, работы на открытом воздухе и мероприятий. Это расширяет границы рабочего места. Встреча может продолжиться за чашкой кофе, разговор с коллегой — во время прогулки.
Анна Усатова, коммерческий директор Dar:
Работодателям сейчас хочется вернуть сотрудников в офис или, по крайней мере, перевести их с удалённой работы на гибридный формат. Здесь бизнес-центр и его наполненность становятся факторами бренда работодателя. Когда у работодателя статусный офис с огромным количеством факультативных возможностей, удовлетворённость сотрудников повышается в разы, а вслед за ним — и эффективность компании.
В стилобате предусмотрены два ресторана, три кафе и фудкорт на 16 концепций. Здесь же разместятся торговая галерея с супермаркетом и медицинский центр площадью 1,9 тыс. м².
Для компании общие пространства становятся продолжением корпоративной среды: здесь встречаются сотрудники разных команд, проходят неформальные разговоры, появляются новые связи.
София Кальницкая, директор по бренду, коммуникациям и продукту Dar:
Рестораны, кафе, магазины, медицинские и спортивные сервисы показывают, что компания выбирает комплексный подход к организации рабочего дня. Ей важно не только то, что происходит внутри ее офиса, но и качество всего окружения. Это транслирует высокие требования к сервису, ценность времени сотрудников и партнеров.
Трансляция устойчивости бизнеса
Компания может рассказывать о своих ценностях на сайте, в презентациях и вакансиях. Однако гораздо убедительнее они проявляются в повседневной среде: в том, сколько внимания уделено качеству рабочего места, возможности выбрать формат работы, пространству для общения или смены обстановки.
Инвестиции в офис постепенно становятся частью бренда работодателя. Сильная команда — один из ключевых ресурсов бизнеса, а пространство становится инструментом, с помощью которого компания показывает, как она относится к этому ресурсу.
Анна Усатова, коммерческий директор Dar:
Сейчас всё чаще мы видим запросы на штаб-квартиру. Если раньше компании смотрели преимущественно в сторону аренды, то сейчас — в сторону владения и собственного управления. Это ещё и своего рода маркер надёжности бизнеса, показатель того, что его горизонт планирования шире ближайших нескольких лет.
При этом интересы бизнеса и людей начинают работать друг на друга. Людям нужны условия для концентрации, общения, развития и восстановления. Бизнесу нужны вовлечённые команды, эффективные коммуникации и возможность расти. Одно без другого становится всё менее устойчивым.
Возможность быть среди равных
Выбор офиса схож с выбором языка бренда, его коммуникации. Компания может выбрать нейтральное пространство, которое выполняет необходимые функции. А может сделать офис частью собственной идентичности — показать масштаб, амбиции, отношение к команде и представление о будущем.
«Поле» предлагает для этого разные инструменты: архитектуру, масштаб, виды, форматы офисов, лобби, парк и инфраструктуру.
София Кальницкая, директор по бренду, коммуникациям и продукту Dar:
Мы создаём пространство, в котором разные компании могут реализовать собственное представление о комфортной и эффективной рабочей среде. Составить единый образ будущего резидента невозможно, но это точно та компания, которая знает себе цену, не боится больших целей и при этом понимает, что ее дальнейший рост зависит, в том числе, и от среды, в которой она развивается и в которой работает команда.
Здесь масштаб и амбиции выражаются в том числе в возможности создавать собственную рабочую среду и становиться частью более крупного делового сообщества.
Офис не может рассказать о компании всё. Но он может обозначить многое ещё до того, как начнётся разговор. Именно поэтому для девелопера Dar «Поле» — это попытка ответить на вопрос, каким должно быть пространство для прогрессивного бизнеса. Такого, который уже переходит от стандартного набора рабочих мест к среде, соответствующей его масштабу.