ДоброFON и «Память поколений» помогли «Старооскольскому дому-интернату для престарелых и инвалидов» в рамках проекта «Города Героев»

Всероссийский проект «Города Героев» – это инициатива благотворительной программы ДоброFON компании FONBET и благотворительного фонда «Память поколений». Масштабный проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В течение 2025 года в 18-ти городах воинской славы и трудовой доблести будет осуществлено оснащение социальных учреждений и объектов городской инфраструктуры на общую сумму около 30 млн рублей. Старый Оскол – восьмой город на карте «Городов Героев».



ГБСУСОССЗН «Старооскольский дом-интернат для престарелых и инвалидов» получил новое реабилитационное и медицинское оборудование на общую сумму 1,6 млн рублей. Теперь в учреждении появились аппарат для реабилитации нижних конечностей, кушетка бесконтактного гидромассажа, индивидуальные кнопки вызова персонала, четырехсекционные матрасы, передвижные умывальники, воздушный стерилизатор и фармацевтический холодильник.

Торжественная церемония передачи оборудования прошла в учреждении 21 августа. В ней приняли участие: начальник Департамента социального обеспечения министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Савина, заместитель начальника департамента по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа Лариса Бугримова, депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа Андрей Кудинов, директор дома-интерната Иван Пикалов, а также представители благотворительной программы ДоброFON и благотворительного фонда «Память поколений».



Елена Савина, начальник Департамента социального обеспечения министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области: «В нашей стране всегда было принято помогать, поддерживать друг друга и сегодняшняя помощь – свидетельство того, что эти традиции никуда не уходят. Спасибо большое, что выбрали Старый Оскол для оказания помощи, эта помощь очень актуальна как для дома-интерната, так и для области в целом!».



Старооскольский дом-интернат работает с 1995 года. На данный момент здесь проживает 82 получателя социальных услуг Старооскольского дома-интерната, часть из них – маломобильные, лежачие и инвалиды. Также в связи со сложившейся оперативной обстановкой учреждение временно принимает и размещает у себя 60 жителей приграничного Шебекинского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

По словам директора учреждения Ивана Пикалова, полученное оборудование позволит создать комфортные условия для проживающих и своевременно оказать необходимую помощь и надлежащий уход. Использование аппарата для реабилитации нижних конечностей Ormed и кушетки бесконтактного гидромассажа АКВАСПА поспособствует увеличению эффективности лечения и качества реабилитации проживающих, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата и различными хроническими заболеваниями.



Помощь в Старом Осколе – пример системной помощи, которая направлена на улучшение медицинской поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в регионе в целом. Это не первая помощь региону – с 2015 года 188 ветеранов из Белгородской области получили адресную медицинскую помощь от фонда «Память поколений» на сумму более 35 млн рублей. В 2017 году фонд уже предоставлял помощь Старооскольскому дому-интернату – тогда на сумму более 400 000 рублей были закуплены средства реабилитации и личной гигиены. В 2018 году помощь получил Прохоровский дом-интернат на сумму более 500 000 рублей.



Валентин Голованов, управляющий акционер компании FONBET:

«Проект «Города Героев» продолжает своё путешествие по нашей стране. В год 80-летия победы в Великой Отечественной войне для нас было крайне важно уделить особое внимание нашим дорогим ветеранам не только вокруг праздника 9-го мая, а в течение всего 2025-го года. ДоброFON совместно с благотворительным фондом «Память поколений» уже помогли учреждениям в восьми городах воинской славы и трудовой доблести и останавливаться на этом мы не собираемся. Надеемся, что медицинское оборудование, которое мы передали дому-интернату в Старом Осколе, действительно поможет улучшить проживание и реабилитацию постояльцев в учреждении».

Особенность проекта «Города Героев» – в индивидуальном подходе к помощи каждому учреждению: специалисты на местах сами формируют запрос на оборудование, исходя из актуальных потребностей на данный момент. Старый Оскол – восьмой город, получивший поддержку в рамках проекта «Города Героев». Новое реабилитационное оборудование уже работает в учреждениях в Орске, Саратове, Калаче-на-Дону, Старой Руссе, Сызрани, Зеленодольске и Великих Луках. Также до конца года помощь планируется оказать в Астрахани, Кургане, и других городах воинской славы и трудовой доблести.

Узнать подробную информацию, а также поддержать проект «Города Героев» можно на сайте.