Клебо завоевал золото Олимпиады в скиатлоне, Коростелев финишировал четвертым

В воскресенье, 8 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Милане состоялся мужской скиатлон на 20 км (10 км классическим стилем + 10 км свободным стилем). Подводим итоги первой мужской лыжной гонки на главном старте четырехлетия.

Золотую медаль в этой гонке завоевал норвежец Йоханнес Клебо, считавшийся главным фаворитом дисциплины. 29-летний спортсмен стал шестикратным олимпийским чемпионом. Ранее Клебо трижды победил на Играх-2018 в Пхенчхане и завоевал два золота на турнире в Пекине четыре года назад.

Обладателем серебряной медали стал француз Матис Делож, уступивший победителю ровно две секунды. По ходу гонки он срезал трассу, за что получил от судей желтую карточку. Тройку лучших замкнул другой представитель Норвегии - Мартин Нюэнгет (+2,1 сек.). Оба спортсмена впервые попали на пьедестал Олимпиады.

Российский лыжник Савелий Коростелев расположился на итоговой четвертой строчке с отставанием 3,6 сек. Уроженец Перми на протяжении всей гонки держался в группе лидеров и периодически вырывался на первую позицию. В середине третьего круга Коростелев столкнулся с норвежцем Херальдом Амундсменом, в результате чего последний не смог удержать равновесие и упал, а россиянин устоял на ногах.

Коростелев стал одним из двух российских лыжников, получивших путевку на Игры-2026. Среди женщин в Италии выступит Дарья Непряева - сестра золотой медалистки Олимпиады-2022 Натальи Непряевой.

Топ-5 мужского скиатлона на Олимпиаде-2026:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 46.11,0.

2. Матис Делож (Франция) — отставание 2,0;

3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +2,1;

4. Савелий Коростелев (Россия) +3,6;

5. Уго Лапалус (Франция) +4,3.