В Нальчике завершился «Кубок Защитников Отечества» среди ветеранов Северо-Кавказского федерального округа

В Нальчике, столице Кабардино-Балкарской Республики, состоялась торжественная церемония награждения победителей межрегионального «Кубка Защитников Отечества». Соревнования проходили с 3 по 5 октября, в них приняли участие около 70 ветеранов специальной военной операции из семи регионов Северо-Кавказского федерального округа. Организаторы – Государственный фонд «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет России, правительство Кабардино-Балкарской Республики. Партнером соревнований выступила букмекерская компания FONBET. В рамках благотворительной программы ДоброFON на призовой фонд турнира было выделено более 1,5 млн рублей.

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что соревнования «Кубок Защитников Отечества» как эффективный способ социализации героев проводятся по всей России.

«Один из самых эффективных способов реабилитации и ресоциализации наших ветеранов – занятия физической культурой и спортом, в том числе адаптивными видами спорта. Регулярные нагрузки помогают восстановить физическую форму, укрепить здоровье и психологическое состояние, а также способствуют развитию командного духа и социальной активности. Особое значение в этом процессе имеют соревнования «Кубок Защитников Отечества». Спортсмены-герои становятся нашими главными помощниками и амбассадорами в работе с ветеранами. Личным примером, энтузиазмом и опытом они вдохновляют других защитников на участие в таких мероприятиях, помогают преодолевать психологические барьеры и создают атмосферу поддержки и взаимопомощи. Их активная жизненная позиция способствует укреплению связей внутри ветеранского сообщества, более успешной реабилитации и социальной адаптации наших героев», – отметила Анна Цивилева.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что ветераны СВО с удовольствием становятся участниками таких крупных турниров, как «Кубок Защитников Отечества».

«Как показывает организация четырех межрегиональных этапов Кубка нового цикла соревнований, он динамично развивается и выходит на новый уровень. У участников растет мастерство, на площадках мы видим конкуренцию и зрелищность, которые сопоставимы с всероссийскими паралимпийскими стартами. Отрадно, что вводятся новые дисциплины. В прошлом году на Кубке в Хабаровске на паралимпийском уроке, который мы традиционно проводим для участников, в качестве демонстрационного вида впервые было представлено спортивное метание ножа, а в текущем цикле соревнований это медальная дисциплина. На Кубке в Нальчике в рамках паралимпийского урока впервые проведен мастер-класс по стрельбе из лука для слепых и слабовидящих – новой дисциплине, которая только начинает развиваться в России. Расширение соревновательной программы Кубка и увеличение количества видов спорта на мастер-классах важно для ветеранов СВО и предоставляет им больше возможностей для выбора дисциплин по адаптивному спорту», – поделился Павел Рожков.

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков поздравил организаторов и участников Кубка с успешным проведением соревнования.

«Кубок Защитников Отечества» стал в Кабардино-Балкарии большим событием, соревнования вызвали положительный общественный отклик. Это абсолютно уникальное начинание, благодаря которому, уверен, в том числе паралимпийский спорт получит мощный импульс для своего развития. Благодарен фонду «Защитники Отечества» за то, что местом проведения выбран именно Нальчик. Благодарен всем ветеранам специальной военной операции, всем командам, которые приехали к нам и боролись с полной самоотдачей. Мы видели героев, бойцов, людей с настоящим характером, каждый из них – победитель. И конечно, большая благодарность организаторам за столь высокий уровень проведения Кубка. Всегда ждем гостей снова», – рассказал глава КБР Казбек Коков.

Участники высоко оценили организацию Кубка, прошедшего в атмосфере дружбы, взаимного уважения и боевого братства.

«Спортом начал заниматься после ранения благодаря фонду. Социальный координатор предложил мне участвовать в «Кубке Защитников Отечества» в Ставрополе, где я выступал в пулевой стрельбе и открыл для себя стрельбу из лука, который до этого в руках не держал. Тогда я стал третьим, а уже на Кубке в Челябинске взял золото. Думаю, что и в Нальчике займу почетное место. Соревнования «Кубок Защитников Отечества» очень важны, так как дают ветеранам стимул к жизни, мотивацию и интерес к спорту. Такие турниры надо проводить как можно чаще во всех регионах страны», – рассказал участник турнира Жабраил Гедаев из Чеченской Республики.

Фонд «Защитники Отечества» особое внимание уделяет вопросам реабилитации и ресоциализации ветеранов СВО через спорт. Совместно с Минспорта РФ и Паралимпийским комитетом России, а также региональными властями фонд активно вовлекает героев спецоперации в занятия адаптивной физкультурой и спортом. Фонд обеспечивает их протезами и креслами-колясками для занятий спортом, привлекает к организации различных спортивных мероприятий.