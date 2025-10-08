Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



8 октября 11:29ГлавнаяНовости

ПКР при поддержке ДоброFON провел Паралимпийский урок для участников Всероссийской спартакиады учащихся учебных заведений по спорту лиц ПОДА

В уроке приняли участие около 130 спортсменов
Источник: ПКР
Источник: ПКР

7 октября 2025 года в Республике Башкортостан Паралимпийский комитет России при поддержке благотворительной программы ДоброFON провел Паралимпийский урок для участников Всероссийской спартакиады учащихся учебных заведений по спорту лиц с поражением ОДА.

В уроке приняли участие около 130 спортсменов из 20 субъектов Российской Федерации. Перед молодыми спортсменами спикерами выступили Заслуженные мастера спорта России: пятикратный чемпион Паралимпийских игр, генеральный секретарь ПКР Андрей Строкин, двукратный паралимпийский чемпион по плаванию Богдан Мозговой, призер Паралимпийских игр по легкой атлетике Анна Кулинич-Сорокина, Заслуженный тренер России Сергей Трухачев и член сборной России по фехтованию на колясках, призер чемпионата мира, двукратный чемпион Европы Тимур Хаматшин. Они рассказали участникам об истории российского и мирового паралимпийского движения, а также паралимпийских видах спорта.

пкр.jpg
Источник: ПКР

Все участники урока получили памятные подарки от ПКР и благотворительной программы ДоброFON.

Всероссийская спартакиада учащихся учебных заведений по спорту лиц с поражением ОДА проходит с 6 по 9 октября 2025 года. В торжественной церемонии открытия приняли участие президент Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением ОДА Андрей Строкин, начальник отдела физкультурно-массовой работы, спортивного туризма и развития адаптивных видов спорта Министерства спорта Республики Башкортостан Андрей Григорьев, директор ГБУ ДО СШ «ЦАС» РБ Айрат Даутов, директор ГАУ ЦСП РБ им. Баталовой Р. А. Юлия Чачина. В рамках Спартакиады проходят соревнования по 4 видам спорта: дартс, настольный теннис, плавание и спортивное ориентирование.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты PARI ставят на «Олимпиакос» в матче Евролиги с «Монако»
Клиенты PARI ставят на «Олимпиакос» в матче Евролиги с «Монако»
Новости
Клиенты PARI: «Интер» победит «Фиорентину» в матче Серии А
Клиенты PARI: «Интер» победит «Фиорентину» в матче Серии А
Новости
Клиенты PARI: «Металлург» победит «Ак Барс» в матче лидеров Востока в КХЛ
Клиенты PARI: «Металлург» победит «Ак Барс» в матче лидеров Востока в КХЛ
Новости
PARI: MOUZ — фаворит в матче с Team Yandex на FISSURE PLAYGROUND по Dota 2
PARI: MOUZ — фаворит в матче с Team Yandex на FISSURE PLAYGROUND по Dota 2
Новости
PARI: Spirit победит BB Team в плей-офф FISSURE PLAYGROUND по Dota 2
PARI: Spirit победит BB Team в плей-офф FISSURE PLAYGROUND по Dota 2
Новости
Матч «Локомотива» – самое крупное событие 13-го тура РПЛ по обороту и прибыли букмекеров
Матч «Локомотива» – самое крупное событие 13-го тура РПЛ по обороту и прибыли букмекеров
Новости
Клиенты PARI уверены в победе BB Team над Liquid в плей-офф FISSURE PLAYGROUND по Dota 2
Клиенты PARI уверены в победе BB Team над Liquid в плей-офф FISSURE PLAYGROUND по Dota 2
Новости
PARI: Spirit вновь победит Heroic и пройдет в полуфинал FISSURE PLAYGROUND по Dota 2
PARI: Spirit вновь победит Heroic и пройдет в полуфинал FISSURE PLAYGROUND по Dota 2
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Милана» над «Аталантой» в матче Серии А
Клиенты PARI уверены в победе «Милана» над «Аталантой» в матче Серии А
Новости
Клиенты PARI ждут овертайм в матче КХЛ «Спартак» — ЦСКА
Клиенты PARI ждут овертайм в матче КХЛ «Спартак» — ЦСКА
Новости

Новое