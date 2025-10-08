ПКР при поддержке ДоброFON провел Паралимпийский урок для участников Всероссийской спартакиады учащихся учебных заведений по спорту лиц ПОДА

7 октября 2025 года в Республике Башкортостан Паралимпийский комитет России при поддержке благотворительной программы ДоброFON провел Паралимпийский урок для участников Всероссийской спартакиады учащихся учебных заведений по спорту лиц с поражением ОДА.

В уроке приняли участие около 130 спортсменов из 20 субъектов Российской Федерации. Перед молодыми спортсменами спикерами выступили Заслуженные мастера спорта России: пятикратный чемпион Паралимпийских игр, генеральный секретарь ПКР Андрей Строкин, двукратный паралимпийский чемпион по плаванию Богдан Мозговой, призер Паралимпийских игр по легкой атлетике Анна Кулинич-Сорокина, Заслуженный тренер России Сергей Трухачев и член сборной России по фехтованию на колясках, призер чемпионата мира, двукратный чемпион Европы Тимур Хаматшин. Они рассказали участникам об истории российского и мирового паралимпийского движения, а также паралимпийских видах спорта.

Источник: ПКР

Все участники урока получили памятные подарки от ПКР и благотворительной программы ДоброFON.

Всероссийская спартакиада учащихся учебных заведений по спорту лиц с поражением ОДА проходит с 6 по 9 октября 2025 года. В торжественной церемонии открытия приняли участие президент Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением ОДА Андрей Строкин, начальник отдела физкультурно-массовой работы, спортивного туризма и развития адаптивных видов спорта Министерства спорта Республики Башкортостан Андрей Григорьев, директор ГБУ ДО СШ «ЦАС» РБ Айрат Даутов, директор ГАУ ЦСП РБ им. Баталовой Р. А. Юлия Чачина. В рамках Спартакиады проходят соревнования по 4 видам спорта: дартс, настольный теннис, плавание и спортивное ориентирование.