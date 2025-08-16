Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «МЮ» в матче 1-го тура АПЛ

17 августа «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» встретятся в матче первого тура чемпионата Англии. Поединок пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 18:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры оценивают шансы гостей выше. Коэффициент на успех «Арсенала» — 2.00, что соответствует примерно 48% вероятности. Поставить на то, что выиграют манкунианцы, можно за 3.65 (около 26%). Ничья также котируется за 3.65 (приблизительно 26%).

Клиенты PARI уверены в успехе «Арсенала». На победу лондонцев приходится примерно 88% от общего объема ставок на исход матча. Около 9% сделано на «МЮ», еще приблизительно 3% — на ничью по итогам 90 минут.

Букмекеры склоняются к тому, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.82. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.98.

Аналитики PARI верят в том, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «МЮ», и «Арсенал», сыграет коэффициент 1.70. Обратный исход идет за 2.15. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить с котировкой 2.80.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.50. На то, что первой отличится команда Микеля Артеты, можно поставить за 1.68. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении манкунианцев составляют 2.35.

«Арсенал» занял второе место в прошлом сезоне, а этим летом подписал из «Спортинга» шведского бомбардира Виктора Дьокереша. Поставить на то, что «канониры» станут чемпионами в этом сезоне, можно с коэффициентом 3.50. На то, что команда Артеты окажется в числе двух сильнейших клубов, предлагают котировку 2.00.

«Манчестер Юнайтед» провалил прошлый сезон, оставшись без трофеев и заняв всего лишь 16-е место в АПЛ. В межсезонье команда Рубена Аморима усилилась Беньямином Шешко, Брианом Мбемо и Матеусом Куньей. Поставить на то, что «красные дьяволы» станут чемпионами, можно за 35.00. На то, что «МЮ» войдет в топ-4, предлагают коэффициент 3.70.

В прошлом сезоне команды встречались трижды. В рамках чемпионата Англии «Арсенал» дома победил 2:0, а в Манчестере матч завершился нулевой ничьей. В Кубке Англии была ничья 1:1, а в серии пенальти сильнее оказалась команда Рубена Аморима.