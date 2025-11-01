Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте

Партнерский проект
18–19 ноября в московском НИУ ВШЭ пройдет конференция «Сохранение целостности международной спортивной системы: новые вызовы для спортивного менеджмента». Об этом «Ведомости. Спорт» сообщили организаторы мероприятия.
В конференции примут участие топ-менеджеры крупнейших клубов и лиг страны: КХЛ, клубов РПЛ («Спартак», ЦСКА, «Зенит»), ФНЛ, Единой лиги ВТБ и другие.
На мероприятии также выступят эксперты: гендиректор РУСАДА Вероника Логинова, директор Высшей школы юриспруденции и администрирования ВШЭ Дмитрий Кузнецов, директор Института спортивного менеджмента и права ВШЭ Сергей Алтухов, президент спортобщества «Россия» Анисимов Юрий.
О международном опыте расскажут представители национальных антидопинговых организаций Бразилии, Беларуси, Катара и других.
Конференцию также посетят депутаты Госдумы.
Более 50 спикеров обсудят темы:
· Антидопинг: Международный опыт и российская модель в рамках круглого стола клуба БРИКС.
· Цифровые технологии: Использование ИИ и больших данных для повышения прозрачности судейства и управления.
· Спортивная этика и Fair Play: Формирование культуры честной игры среди молодежи.
· Правовые аспекты: Защита прав спортсменов, менеджеров и судей.
· Стратегия будущего: Разработка единого кодекса целостности спорта.
Особое внимание организаторы планируют уделить анализу современных угроз, таких как допинг, манипуляции результатами и коррупция, а также поиск практических решений для их преодоления.
На сайте Института спортивного менеджмента и права ВШЭ можно узнать расписание мероприятия и зарегистрироваться для участия. К участию приглашены представители органов власти, международных и национальных спортивных федераций, профессиональных лиг и клубов, спортивные менеджеры и юристы, спортсмены, а также студенты профильных специальностей.