Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте

На мероприятии обсудят антидопинг, коррупцию и сохранение международного единства в спорте
Руслан Ипполитов

18–19 ноября в московском НИУ ВШЭ пройдет конференция «Сохранение целостности международной спортивной системы: новые вызовы для спортивного менеджмента». Об этом «Ведомости. Спорт» сообщили организаторы мероприятия.

В конференции примут участие топ-менеджеры крупнейших клубов и лиг страны: КХЛ, клубов РПЛ («Спартак», ЦСКА, «Зенит»), ФНЛ, Единой лиги ВТБ и другие.

На мероприятии также выступят эксперты: гендиректор РУСАДА Вероника Логинова, директор Высшей школы юриспруденции и администрирования ВШЭ Дмитрий Кузнецов, директор Института спортивного менеджмента и права ВШЭ Сергей Алтухов, президент спортобщества «Россия» Анисимов Юрий. 

О международном опыте расскажут представители национальных антидопинговых организаций Бразилии, Беларуси, Катара и других.

Конференцию также посетят депутаты Госдумы.

Более 50 спикеров обсудят темы:

· Антидопинг: Международный опыт и российская модель в рамках круглого стола клуба БРИКС.

· Цифровые технологии: Использование ИИ и больших данных для повышения прозрачности судейства и управления.

· Спортивная этика и Fair Play: Формирование культуры честной игры среди молодежи.

· Правовые аспекты: Защита прав спортсменов, менеджеров и судей.

· Стратегия будущего: Разработка единого кодекса целостности спорта.

Особое внимание организаторы планируют уделить анализу современных угроз, таких как допинг, манипуляции результатами и коррупция, а также поиск практических решений для их преодоления.

На сайте Института спортивного менеджмента и права ВШЭ можно узнать расписание мероприятия и зарегистрироваться для участия. К участию приглашены представители органов власти, международных и национальных спортивных федераций, профессиональных лиг и клубов, спортивные менеджеры и юристы, спортсмены, а также студенты профильных специальностей.

