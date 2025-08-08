Арина Соболенко - амбассадор проекта First & Red

Первая ракетка мира и обладательница трех титулов турниров Большого шлема присоединилась к команде теннисной медиаплатформы.

Стороны объявили о сотрудничестве ярким видеороликом, отражающим стремление теннисистки быть первой как на корте, так и за его пределами. В рамках контракта Соболенко и First & Red реализуют ряд совместных онлайн-проектов и офлайн-мероприятий в Минске.

Арина Соболенко

First&Red – новый взгляд на мир тенниса. Это проект, который будет помогать молодым талантам становиться первыми и делать доступной игру на новых кортах для всех, кто обожает теннис!