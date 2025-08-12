Победа «Локомотива» над «Спартаком» принесла клиенту PARI 5 400 000 рублей

8–10 августа состоялись матчи четвертого тура РПЛ в сезоне 2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.

Главным событием выходных стала очередная победа «Локомотива» — «железнодорожники» обыграли «Спартак» в московском дерби со счетом 4:2. Благодаря этому команда Михаила Галактионова закрепилась на первом месте с 12 очками в статусе единственного клуба в чемпионате, который еще ни разу не терял очки.

«Краснодар» упорно пытается догнать «Локо» после поражения во втором туре. В четвертом матче текущего сезона «быки» обыграли «Оренбург» (1:0) и поднялись на вторую строчку с девятью очками в активе.

А вот «Зенит» сенсационно проиграл «Ахмату» — команда Сергея Семака забила в свои ворота и не смогла исправить ошибку до конца встречи. Петербуржцы не знают побед уже три матча подряд и опустились на восьмое место в турнирной таблице.