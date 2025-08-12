Победа «Локомотива» над «Спартаком» принесла клиенту PARI 5 400 000 рублей

Партнерский проект
8–10 августа состоялись матчи четвертого тура РПЛ в сезоне 2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.
Главным событием выходных стала очередная победа «Локомотива» — «железнодорожники» обыграли «Спартак» в московском дерби со счетом 4:2. Благодаря этому команда Михаила Галактионова закрепилась на первом месте с 12 очками в статусе единственного клуба в чемпионате, который еще ни разу не терял очки.
«Краснодар» упорно пытается догнать «Локо» после поражения во втором туре. В четвертом матче текущего сезона «быки» обыграли «Оренбург» (1:0) и поднялись на вторую строчку с девятью очками в активе.
А вот «Зенит» сенсационно проиграл «Ахмату» — команда Сергея Семака забила в свои ворота и не смогла исправить ошибку до конца встречи. Петербуржцы не знают побед уже три матча подряд и опустились на восьмое место в турнирной таблице.
Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла на матч «Ахмата» с «Зенитом». Доля этой встречи в общем обороте принятых на четвертый тур пари составила более 21%. Эта же игра стала наиболее удачной для букмекеров, обеспечив PARI более 51% от всей прибыли по итогам приема ставок на события тура — практически никто из игроков не верил в победу грозненского коллектива.
Кроме того, в число крупнейших событий по обороту вошли матчи «Локомотив» — «Спартак» (19%) и «Ростов» — «Пари НН» (13%). Меньше всего ставок в денежном выражении компания приняла на матчи ЦСКА — «Рубин» (5:1), «Динамо» Махачкала — «Акрон» (1:1) и «Крылья Советов» — «Балтика» (1:1).
Помимо встречи «Ахмата» с «Зенитом» PARI также зафиксировала высокий уровень прибыли по ставкам на матчи «Сочи» — «Динамо» Москва (1:1) и «Ростов» — «Пари НН» (1:0). Ход событий в этих играх стал неожиданностью для игроков. Южане спаслись от очередного поражения, набрав свои первые очки в этом сезоне. Что же касается матча ростовчан с нижегородцами, то здесь игроки ждали более крупных тоталов — в предыдущих турах «Пари НН» пропускал минимум по два гола.
В свою очередь, клиенты PARI получили больше всего выигрышей по ставкам на матчи «Локомотив» — «Спартак», «Динамо» Махачкала — «Акрон» и ЦСКА — «Рубин».
Один из самых крупных выигрышей по событиям четвертого тура РПЛ получил игрок, который поставил 1 500 000 рублей на победу «Локомотива» в матче со «Спартаком по коэффициенту 3.60.
Красно-белые владели мячом почти 70% игрового времени, но создали меньше моментов и сумели забить только два гола, один из которых с пенальти. «Локомотив» же ответил четырьмя голами, три из которых забил полузащитник Алексей Батраков. Его хет-трик не только принес победу «железнодорожникам», но и позволил игроку получить выплату в размере 5 400 000 рублей.
Двое других клиентов смогли успешно спрогнозировать ничью в матче «Динамо» Махачкала — «Акрон». Один из них поставил 1 636 500 рублей по коэффициенту 3.30, а другой — 1 145 600 рублей по коэффициенту 3.40.
«Акрон» пропустил в конце первого тайма и долго не мог сравнять счет. К счастью для игроков, тольяттинцы смогли собраться под занавес встречи и поделить очки с махачкалинцами. Выплаты клиентов составили 5 400 450 рублей и 3 895 040 рублей соответственно.
Коэффициент на чемпионство «Зенита» продолжает расти и уже увеличился с 2.15 до 2.60. А вот «Краснодар» возвращает позиции — после успеха в Оренбурге котировки на победу «быков» снизились с 6.00 до 4.00.
«Локомотив» уверенно вошел в тройку фаворитов. Ранее ставки на чемпионство «железнодорожников» принимались за 10.00, но сейчас коэффициент снизился до 6.00. Кроме того, с 9.00 до 8.00уменьшились котировки на победу ЦСКА.
А вот «Спартак» и московское «Динамо» стремительно теряют шансы на успех. Так, коэффициент на чемпионство красно-белых вырос с 8.00 до 12.00, а на победу бело-голубых — с 12.00 до 15.00.
Без изменений остался коэффициент на победу «Балтики», поделившей очки с «Крыльями Советов». Заключить пари на то, что калининградцы станут чемпионами, можно по коэффициенту 200.00. Для сравнения: чемпионство самарской команды котируется за 100.00.
Центральными матчами пятого тура РПЛ станут дерби двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом», а также братское дерби «Динамо» — ЦСКА. Лидер сезона «Локомотив» отправится в Калининград на игру с «Балтикой», а «Краснодар» примет соседей из «Сочи».