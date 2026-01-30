Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



26 января 20:29ГлавнаяПрогнозыТеннисAustralian Open

Карлос Алькарас – Алекс де Минаур, 27 января: прогноз на четвертьфинал Australian Open

Сумеет ли хозяин корта навязать сопротивление первой ракетке мира?
Валентин Васильев

Во вторник, 27 января, первая ракетка мира Карлос Алькарас предпримет попытку впервые в карьере выйти в полуфинал Australian Open. На пути испанца встанет неуступчивый австралиец Алекс де Минаур. Какую ставку выбрать на это противостояние?

Получить до 25 000 рублей от PARI

Дата / Время: 27.01.2026, не ранее 12:30 по московскому времени

Арена: Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Свернуть

Карлос Алькарас (22 года, 1-я ракетка мира, 11-й номер посева)

  • 1-й круг: Адам Уолтон (Австралия) – 6:3, 7:6 (7:2), 6:2
  • 2-й круг: Янник Ханфманн (Германия) – 7:6 (7:4), 6:3, 6:2
  • 3-й круг: Корентен Муте (Франция, 32) – 6:2, 6:4, 6:1
  • 4-й круг: Томми Пол (США, 19) – 7:6 (8:6), 6:4, 7:5

Алекс де Минаур (26 лет, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)

  • 1-й круг: Маккензи Макдональд (США) – 6:2, 6:2, 6:3
  • 2-й круг: Хамад Меджедович (Сербия) – 6:7 (5:7), 6:2, 6:2, 6:1
  • 3-й круг: Фрэнсис Тиафо (США, 29) – 6:3, 6:4, 7:5
  • 4-й круг: Александр Бублик (Казахстан, 10) – 6:4, 6:1, 6:1

Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Александр Зверев (Германия, 3) – Лернер Тьен (США, 25).

Карлос Алькарас

Свернуть

Самая молодая первая ракетка мира в истории среди мужчин. К своим 22 годам стал победителем шести турниров «Большого шлема» и серебряным призером Олимпийских игр в Париже. В минувшем сезоне завоевал восемь различных титулов, благодаря чему вновь возглавил мировой рейтинг. На Открытом чемпионате Австралии никогда не доходил дальше четвертьфинальной стадии.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Алекс де Минаур

Свернуть

Победитель десяти турниров на уровне ATP. В минувшей кампании первенствовал на хардовом «пятисотнике» в Вашингтоне. В рамках домашнего мэйджора один раз доходил до четвертьфинала – в прошлом году он уступил на этой стадии будущему победителю Яннику Синнеру. В настоящее время располагается на шестой строчке мирового рейтинга.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Алькарас выиграл все пять очных встреч, три из них - без потери сетов.

Ставки на исход

Свернуть

Эксперты PARI выделили Алькараса явным фаворитом противостояния. Коэффициент на его проход составляет 1,18. Успех австралийца оценивается в 4,90.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Ставки на тоталы

Свернуть

Аналитики БК PARI считают, что как минимум один из сетов затянется вплоть до экстра-геймов. Коэффициент на ТБ (33,5) равен 1,63. На то, что в матче будет сыграно менее 33 геймов, можно поставить по котировке 2,15.

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа АлькарасаПобеда де МинаураТБ (33,5)ТМ (33,5)
PARI1,184,901,632,15

Прогноз и ставка

Свернуть

Де Минаур однозначно заслуживает похвалы после сверхубедительной победы над Бубликом в прошлом раунде. Однако нельзя закрывать глаза на то, что мы увидели блеклую тень казахстанца, который перестал играть в свой привычный теннис после проигранной первой партии.

Алькарас еще до начала турнира заявлял об амбициях впервые в карьере выиграть австралийский мэйджор. Примечательно, что испанец не стал долго раскачиваться и с первого круга начал демонстрировать чемпионскую игру. Пол создал определенные трудности первой ракетке мира, но Алькарас не позволил сопернику зацепиться даже за один сет, отлично отработав на своей подаче.

Де Минаур имеет ужасающую статистику против игроков первой десятки – всего 24 процента побед. В частности, он проиграл Алькарасу и Синнеру все 18 личных встреч. Помимо этого, Алекс ни разу из шести попыток не проходил в полуфинальную стадию «Шлемов». Полагаем, против такого мотивированного Алькараса австралийцу вновь не получится побороться за победу. Ставим комбинированную ставку «победа Алькараса + ТМ 37,5» за коэффициент 1,83.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer29 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer151 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer60 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 13 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё