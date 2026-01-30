Карлос Алькарас – Алекс де Минаур, 27 января: прогноз на четвертьфинал Australian Open

Де Минаур однозначно заслуживает похвалы после сверхубедительной победы над Бубликом в прошлом раунде. Однако нельзя закрывать глаза на то, что мы увидели блеклую тень казахстанца, который перестал играть в свой привычный теннис после проигранной первой партии.

Алькарас еще до начала турнира заявлял об амбициях впервые в карьере выиграть австралийский мэйджор. Примечательно, что испанец не стал долго раскачиваться и с первого круга начал демонстрировать чемпионскую игру. Пол создал определенные трудности первой ракетке мира, но Алькарас не позволил сопернику зацепиться даже за один сет, отлично отработав на своей подаче.

Де Минаур имеет ужасающую статистику против игроков первой десятки – всего 24 процента побед. В частности, он проиграл Алькарасу и Синнеру все 18 личных встреч. Помимо этого, Алекс ни разу из шести попыток не проходил в полуфинальную стадию «Шлемов». Полагаем, против такого мотивированного Алькараса австралийцу вновь не получится побороться за победу. Ставим комбинированную ставку «победа Алькараса + ТМ 37,5» за коэффициент 1,83.