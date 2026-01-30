Карлос Алькарас – Алекс де Минаур, 27 января: прогноз на четвертьфинал Australian Open

Партнерский проект
Во вторник, 27 января, первая ракетка мира Карлос Алькарас предпримет попытку впервые в карьере выйти в полуфинал Australian Open. На пути испанца встанет неуступчивый австралиец Алекс де Минаур. Какую ставку выбрать на это противостояние?
Получить до 25 000 рублей от PARI
Дата / Время: 27.01.2026, не ранее 12:30 по московскому времени
Арена: Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Карлос Алькарас (22 года, 1-я ракетка мира, 11-й номер посева)
Алекс де Минаур (26 лет, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Александр Зверев (Германия, 3) – Лернер Тьен (США, 25).
Самая молодая первая ракетка мира в истории среди мужчин. К своим 22 годам стал победителем шести турниров «Большого шлема» и серебряным призером Олимпийских игр в Париже. В минувшем сезоне завоевал восемь различных титулов, благодаря чему вновь возглавил мировой рейтинг. На Открытом чемпионате Австралии никогда не доходил дальше четвертьфинальной стадии.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Победитель десяти турниров на уровне ATP. В минувшей кампании первенствовал на хардовом «пятисотнике» в Вашингтоне. В рамках домашнего мэйджора один раз доходил до четвертьфинала – в прошлом году он уступил на этой стадии будущему победителю Яннику Синнеру. В настоящее время располагается на шестой строчке мирового рейтинга.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Алькарас выиграл все пять очных встреч, три из них - без потери сетов.
Эксперты PARI выделили Алькараса явным фаворитом противостояния. Коэффициент на его проход составляет 1,18. Успех австралийца оценивается в 4,90.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI
Аналитики БК PARI считают, что как минимум один из сетов затянется вплоть до экстра-геймов. Коэффициент на ТБ (33,5) равен 1,63. На то, что в матче будет сыграно менее 33 геймов, можно поставить по котировке 2,15.
Де Минаур однозначно заслуживает похвалы после сверхубедительной победы над Бубликом в прошлом раунде. Однако нельзя закрывать глаза на то, что мы увидели блеклую тень казахстанца, который перестал играть в свой привычный теннис после проигранной первой партии.
Алькарас еще до начала турнира заявлял об амбициях впервые в карьере выиграть австралийский мэйджор. Примечательно, что испанец не стал долго раскачиваться и с первого круга начал демонстрировать чемпионскую игру. Пол создал определенные трудности первой ракетке мира, но Алькарас не позволил сопернику зацепиться даже за один сет, отлично отработав на своей подаче.
Де Минаур имеет ужасающую статистику против игроков первой десятки – всего 24 процента побед. В частности, он проиграл Алькарасу и Синнеру все 18 личных встреч. Помимо этого, Алекс ни разу из шести попыток не проходил в полуфинальную стадию «Шлемов». Полагаем, против такого мотивированного Алькараса австралийцу вновь не получится побороться за победу. Ставим комбинированную ставку «победа Алькараса + ТМ 37,5» за коэффициент 1,83.