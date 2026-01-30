Даниил Медведев – Лернер Тьен, 25 января: прогноз на четвертый круг Australian Open

Партнерский проект
Первая ракетка России Даниил Медведев в четвертом круге австралийского мэйджора встретится с американцем Лернером Тьеном, который ведет в их личном противостоянии. Сможет ли 20-летний теннисист выбить экс-первую ракетку мира с Australian Open второй год подряд?
Дата / Время: 25.01.2026, не ранее 08:00 по московскому времени
Арена: Мельбурн Парк, Корт имени Джона Кейна (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Даниил Медведев (29 лет, 12-я ракетка мира, 11-й номер посева)
Лернер Тьен (20 лет, 29-я ракетка мира, 25-й номер посева)
Победитель этого матча встретится с сильнейшим из пары Александр Зверев (Германия, 3) - Франсиско Серундоло (Аргентина, 18)
29-летний спортсмен является победителем 22 турниров ATP в одиночном разряде, победителем US Open-2021, обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP, а также триумфатором Итогового турнира-2020. На Australian Open Медведев трижды доходил до финальной стадии и во всех случаях терпел поражения. В прошлом сезоне теннисист покинул престижные соревнования уже во втором круге.
На счету 20-летнего американца один титул уровня ATP-250 (на харде), выигранный в ноябре 2025 г. Во второй половине прошлого года на харде он также дошел до финала ATP-500 в Пекине и сыграл в четвертом круге двух «тысячников». На Australian Open он второй раз вышел в четвертый круг.
В личном противостоянии, которое началось в 2025 г., ведет Тьен. Он выиграл матч второго круга на AO. Со второго матча в полуфинале Пекина Медведев снялся, третью встречу в Шанхае россиянин выиграл.
Аналитики PARI дают относительно близкие коэффициенты. За победу Медведева предлагают 1,43. Успех Тьена котируется за 2,80.
БК PARI открыла минимальный порог на тотал 36,5 геймов. Коэффициент на ТБ (36,5) составляет 1,60, на ТМ (36,5) - 2,20.
Первый и второй круги Медведев прошел достаточно спокойно в трех и четырех сетах соответственно. А матч предыдущего круга с Марожаном оказался опасным - россиянин уступал два сета подряд, но смог отыграться
Год назад Медведев проиграл Тьену во втором круге АО в изнурительных пяти сетах. В октябре, когда Медведев после смены тренера набрал форму, в упорной борьбе в Шанхае лучшим стал россиянин – 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4. В первую очередь ожидаем продолжительного матча и предлагаем рассмотреть ставку на тотал геймов больше 39,5.