Даниил Медведев – Лернер Тьен, 25 января: прогноз на четвертый круг Australian Open

Первая ракетка России Даниил Медведев в четвертом круге австралийского мэйджора встретится с американцем Лернером Тьеном, который ведет в их личном противостоянии. Сможет ли 20-летний теннисист выбить экс-первую ракетку мира с Australian Open второй год подряд?

Дата / Время: 25.01.2026, не ранее 08:00 по московскому времени

Арена: Мельбурн Парк, Корт имени Джона Кейна (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player