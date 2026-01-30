Ведомости
Даниил Медведев – Лернер Тьен, 25 января: прогноз на четвертый круг Australian Open

Американец зачастил попадаться Медведеву
Валентин Васильев

Первая ракетка России Даниил Медведев в четвертом круге австралийского мэйджора встретится с американцем Лернером Тьеном, который ведет в их личном противостоянии. Сможет ли 20-летний теннисист выбить экс-первую ракетку мира с Australian Open второй год подряд?

Дата / Время: 25.01.2026, не ранее 08:00 по московскому времени

Арена: Мельбурн Парк, Корт имени Джона Кейна (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Даниил Медведев (29 лет, 12-я ракетка мира, 11-й номер посева)

  • 1-й круг: Йеспер де Йонг (Нидерланды) – 7:5, 6:2, 7:6 (2)
  • 2-й круг: Кентен Алис (Франция) – 6:7, 6:3, 6:4, 6:2
  • 2-й круг: Фабиан Марожан (Венгрия) – 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3

Лернер Тьен (20 лет, 29-я ракетка мира, 25-й номер посева)

  • 1‑й круг: Маркос Гирон (США) – 7:6 (7:2), 4:6, 3:6, 7:6 (7:3), 6:2
  • 2‑й круг: Александр Шевченко (Казахстан) – 6:2, 5:7, 6:1, 6:0
  • 3‑й круг: Нуну Боржеш (Португалия) – 7:6 (11:9), 6:4, 6:2

Победитель этого матча встретится с сильнейшим из пары Александр Зверев (Германия, 3) - Франсиско Серундоло (Аргентина, 18)

Даниил Медведев

29-летний спортсмен является победителем 22 турниров ATP в одиночном разряде, победителем US Open-2021, обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP, а также триумфатором Итогового турнира-2020. На Australian Open Медведев трижды доходил до финальной стадии и во всех случаях терпел поражения. В прошлом сезоне теннисист покинул престижные соревнования уже во втором круге.

Лернер Тьен

На счету 20-летнего американца один титул уровня ATP-250 (на харде), выигранный в ноябре 2025 г. Во второй половине прошлого года на харде он также дошел до финала ATP-500 в Пекине и сыграл в четвертом круге двух «тысячников». На Australian Open он второй раз вышел в четвертый круг.

Личные встречи

В личном противостоянии, которое началось в 2025 г., ведет Тьен. Он выиграл матч второго круга на AO. Со второго матча в полуфинале Пекина Медведев снялся, третью встречу в Шанхае россиянин выиграл.

Ставки на исход

Аналитики PARI дают относительно близкие коэффициенты. За победу Медведева предлагают 1,43. Успех Тьена котируется за 2,80.

Ставки на тоталы

БК PARI открыла минимальный порог на тотал 36,5 геймов. Коэффициент на ТБ (36,5) составляет 1,60, на ТМ (36,5) - 2,20.

 Победа МедведеваПобеда ТьенаТБ (36,5)ТМ (36,5)
PARI1,432,801,60,2,20

Прогноз и ставка

Первый и второй круги Медведев прошел достаточно спокойно в трех и четырех сетах соответственно. А матч предыдущего круга с Марожаном оказался опасным - россиянин уступал два сета подряд, но смог отыграться

Год назад Медведев проиграл Тьену во втором круге АО в изнурительных пяти сетах. В октябре, когда Медведев после смены тренера набрал форму, в упорной борьбе в Шанхае лучшим стал россиянин – 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4. В первую очередь ожидаем продолжительного матча и предлагаем рассмотреть ставку на тотал геймов больше 39,5.

