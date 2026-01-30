Бахрам Муртазалиев – Джош Келли, 31 января: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Муртазалиев – очень габаритный боксер для первого среднего веса. В сочетании с хорошей школой и мощным ударом это дает гремучую смесь, с которой пока никто не смог справиться. По мнению букмекеров, не получится и у Келли.

Понять котировки можно, ведь в открытом поединке у британца едва ли есть шансы. Его козырь – активная работа на ногах, контроль дистанции и постоянное раздергивание соперника. Вот только требует это отменной функциональной подготовки, с чем у Келли регулярно возникают проблемы.

Впрочем, по выносливости есть вопросы и к Муртазалиеву. Всё из-за длительного простоя, который в любом случае сказывается на таком уровне. Полагаем, россиянин будет максимально внимательно относиться к собственным ресурсам и не активирует яростный режим с первых же минут. А вот когда он поймает необходимый тонус, можно ожидать и досрочную победу. Пробуем комбинацию исхода и тотала.