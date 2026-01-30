Ведомости
Бахрам Муртазалиев – Джош Келли, 31 января: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Непобежденный россиянин защищает пояс
Александр Бокулёв
Источник: DAZN
Источник: DAZN

В субботу, 31 января, в Ньюкасле пройдет крупный вечер профессионального бокса. В главном событии вечера россиянин Бахрам Муртазалиев будет защищать пояс IBF в первом среднем весе (до 69,85 кг), на который претендует англичанин Джош Келли. Сумеет ли уроженец Чечни сохранить идеальный рекорд?

Статистика

Муртазалиев

 

Келли

Россия

Страна

Англия

33

Возраст

31

23

Бои

19

23 (17)

Победы (нокауты)

17 (9)

0

Поражения (нокауты)

1 (1)

0

Ничьи

1

Неактивен

Место в рейтинге первого среднего дивизиона BoxRec

16

183

Рост (см)

178

183

Размах рук (см)

183

Правша

Стойка

Правша

Бахрам Муртазалиев

Уроженец Грозного. В восьмилетнем возрасте начал заниматься борьбой, вскоре переключился на бокс. На профессиональном ринге выступает с 2014 г. Владел поясами WBC USA и EBP в первом среднем весе. В апреле 2024 г. нокаутировал Джека Кулкая в 11-м раунде и стал чемпионом мира в этой категории по версии IBF. В последнем поединке в октябре 2024-го нокаутировал Тима Цзю в третьем раунде и защитил титул.

Джош Келли

На любительском уровне стал бронзовым призером Европейских игр 2015 г., участвовал в Олимпиаде-2016. На профессиональном ринге выступает с 2017 г. Владел поясами WBA International (полусредний вес) и WBO International (первый средний). Идет на серии из семи побед. В последнем поединке в июне в первом раунде нокаутировал Флавиуса Бия.

Сравнение коэффициентов

 Победа МуртазалиеваПобеда КеллиДосрочное завершениеПолный бой
FONBET1,363,351,622,22

Прогноз на бой

Муртазалиев – очень габаритный боксер для первого среднего веса. В сочетании с хорошей школой и мощным ударом это дает гремучую смесь, с которой пока никто не смог справиться. По мнению букмекеров, не получится и у Келли.

Понять котировки можно, ведь в открытом поединке у британца едва ли есть шансы. Его козырь – активная работа на ногах, контроль дистанции и постоянное раздергивание соперника. Вот только требует это отменной функциональной подготовки, с чем у Келли регулярно возникают проблемы.

Впрочем, по выносливости есть вопросы и к Муртазалиеву. Всё из-за длительного простоя, который в любом случае сказывается на таком уровне. Полагаем, россиянин будет максимально внимательно относиться к собственным ресурсам и не активирует яростный режим с первых же минут. А вот когда он поймает необходимый тонус, можно ожидать и досрочную победу. Пробуем комбинацию исхода и тотала.

Где смотреть бой Муртазалиев – Келли

Турнир на «Utilita Arena» в Ньюкасле (Великобритания) начнется в субботу, 31 января, в 22:00 по московскому времени. Главный бой Муртазалиев – Келли стоит ожидать не ранее 00:30 мск (1 февраля).

Официальной прямой трансляции на территории России не будет. Вещатель шоу – стриминговый сервис DAZN.

Полный кард

  • Бахрам Муртазалиев (Россия) – Джош Келли (Англия). Первый средний вес. Бой за титул IBF;
  • Джош Пэдли (Англия) – Жауад Бельмехди (Франция). Второй полулегкий вес. Бой за титул EBU;
  • Джош Бленкирон (Англия) – Робби Колман (Англия). Легкий вес;
  • Элиф Нур Турхан (Турция) – Тайла Гентцен (Австралия). Легкий вес. Бой за женский титул IBF;
  • Лео Атанг (Англия) – Амин Бучетта (Бельгия). Тяжелый вес;
  • Брэд Кейси (Англия) – Ли Робертс (Англия). Первый тяжелый вес.

