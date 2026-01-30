Лоренцо Музетти – Новак Джокович, 28 января: прогноз на четвертьфинал Australian Open

Музетти на Australian Open медийно находится в тени того же Джоковича и других теннисистов, которые идут выше в мировом рейтинге. Но тем временем итальянец преодолел весьма сложную сетку, а опытного Фритца в четвертом круге вообще закрыл в трех сетах. Похоже, кондиции Музетти позволяют рассчитывать как минимум на борьбу в матче с Джоковичем.

Сербу, напротив, в целом повезло с сеткой. Впрочем, отсутствие проигранных сетов за три встречи – в любом случае хорошее достижение. Уровень оппозиции мог заметно повыситься в четвертом круге, но Меншик снялся еще до матча. И в случае с Джоковичем это, скорее, не про риск потерять соревновательный тонус, а про дополнительный отдых, который в 38-летнем возрасте очень кстати.

Резюмируя, согласимся с тем, что легендарный серб подходит к четвертьфиналу фаворитом. Но едва ли матч будет легким. Высока вероятность, что Музетти не просто навяжет Джоковичу самую серьезную конкуренцию на турнире на данный момент, но и заберет минимум сет. Пробуем заиграть ТБ (35,5).