Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



27 января 9:46ГлавнаяПрогнозыТеннисAustralian Open

Лоренцо Музетти – Новак Джокович, 28 января: прогноз на четвертьфинал Australian Open

В этот раз серб не покинет корт без проигранного сета?
Александр Бокулёв

Новак Джокович без борьбы прошел четвертый круг Australian Open. В четвертьфинале легендарному сербу будет противостоять итальянец Лоренцо Музетти. Первое серьезное испытание для бывшего лидера мирового рейтинга?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Дата / Время: 28.01.2026, не ранее 06:30 по московскому времени

Арена: Мельбурн Парк, Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Свернуть

Лоренцо Музетти (23 года, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – 4:6, 7:6 (7:3), 7:5, 3:2, отказ
  • 2-й круг: Лоренцо Сонего (Италия) – 6:3, 6:3, 6:4
  • 3-й круг: Томаш Махач (Чехия) – 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2
  • 4-й круг: Тейлор Фритц (США, 9) – 6:2, 7:5, 6:4

Новак Джокович (38 лет, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: Педро Мартинес (Испания) – 6:3, 6:2, 6:2
  • 2-й круг: Франческо Маэстрелли (Италия) – 6:3, 6:2, 6:2
  • 3-й круг: Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:3, 6:4, 7:6 (7:4)
  • 4-й круг: Якуб Меншик (Чехия, 16) – отказ

Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Бен Шелтон (США, 8) – Янник Синнер (Италия, 1)

Лоренцо Музетти

Свернуть

Бронзовый призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграл два турнира ATP, в том числе один хардовый (оба – в 2022 г.). В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до финала в Гонконге, где уступил казахстанцу Александру Бублику. Всего в 2026 г. одержал семь побед при одном поражении. На Australian Open уже показал свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетел в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Новак Джокович

Свернуть

Бывшая первая ракетка мира, обладатель 101 титула на уровне ATP, победитель Олимпиады-2024 и бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Рекордсмен среди мужчин по числу титулов на турнирах «Большого шлема» (24). В нынешнем сезоне ранее на турнирах не выступал. Australian Open выигрывал рекордные 10 раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023 гг.). В прошлом сезоне выбыл в полуфинале, когда снялся по ходу матча с немцем Александром Зверевым.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Спортсмены провели 10 официальных очных матчей. В девяти случаях победил Джокович: по четыре раза на харде и грунте, однажды – на траве. Музетти единственный раз выиграл на грунте.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают Джоковича явным фаворитом четвертьфинала. В PARI предлагают коэффициент 1,35 на его победу и 3,20 на успех Музетти.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Ставки на тоталы

Свернуть

За прошлые два сезона Джокович выиграл все шесть матчей у Музетти, суммарно отдав сопернику три сета. Сейчас PARI предлагает коэффициенты 1,85 на ТБ (38,5) и 1,90 на ТМ (38,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа МузеттиПобеда ДжоковичаТБ (38,5)ТМ (38,5)
PARI3,201,351,851,90

Прогноз и ставка

Свернуть

Музетти на Australian Open медийно находится в тени того же Джоковича и других теннисистов, которые идут выше в мировом рейтинге. Но тем временем итальянец преодолел весьма сложную сетку, а опытного Фритца в четвертом круге вообще закрыл в трех сетах. Похоже, кондиции Музетти позволяют рассчитывать как минимум на борьбу в матче с Джоковичем.

Сербу, напротив, в целом повезло с сеткой. Впрочем, отсутствие проигранных сетов за три встречи – в любом случае хорошее достижение. Уровень оппозиции мог заметно повыситься в четвертом круге, но Меншик снялся еще до матча. И в случае с Джоковичем это, скорее, не про риск потерять соревновательный тонус, а про дополнительный отдых, который в 38-летнем возрасте очень кстати.

Резюмируя, согласимся с тем, что легендарный серб подходит к четвертьфиналу фаворитом. Но едва ли матч будет легким. Высока вероятность, что Музетти не просто навяжет Джоковичу самую серьезную конкуренцию на турнире на данный момент, но и заберет минимум сет. Пробуем заиграть ТБ (35,5).

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer29 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer151 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer60 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё