Лоренцо Музетти – Новак Джокович, 28 января: прогноз на четвертьфинал Australian Open

Партнерский проект
Новак Джокович без борьбы прошел четвертый круг Australian Open. В четвертьфинале легендарному сербу будет противостоять итальянец Лоренцо Музетти. Первое серьезное испытание для бывшего лидера мирового рейтинга?
Дата / Время: 28.01.2026, не ранее 06:30 по московскому времени
Арена: Мельбурн Парк, Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Лоренцо Музетти (23 года, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Новак Джокович (38 лет, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Бен Шелтон (США, 8) – Янник Синнер (Италия, 1)
Бронзовый призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграл два турнира ATP, в том числе один хардовый (оба – в 2022 г.). В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до финала в Гонконге, где уступил казахстанцу Александру Бублику. Всего в 2026 г. одержал семь побед при одном поражении. На Australian Open уже показал свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетел в третьем круге.
Бывшая первая ракетка мира, обладатель 101 титула на уровне ATP, победитель Олимпиады-2024 и бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Рекордсмен среди мужчин по числу титулов на турнирах «Большого шлема» (24). В нынешнем сезоне ранее на турнирах не выступал. Australian Open выигрывал рекордные 10 раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023 гг.). В прошлом сезоне выбыл в полуфинале, когда снялся по ходу матча с немцем Александром Зверевым.
Спортсмены провели 10 официальных очных матчей. В девяти случаях победил Джокович: по четыре раза на харде и грунте, однажды – на траве. Музетти единственный раз выиграл на грунте.
Букмекеры считают Джоковича явным фаворитом четвертьфинала. В PARI предлагают коэффициент 1,35 на его победу и 3,20 на успех Музетти.
За прошлые два сезона Джокович выиграл все шесть матчей у Музетти, суммарно отдав сопернику три сета. Сейчас PARI предлагает коэффициенты 1,85 на ТБ (38,5) и 1,90 на ТМ (38,5).
Музетти на Australian Open медийно находится в тени того же Джоковича и других теннисистов, которые идут выше в мировом рейтинге. Но тем временем итальянец преодолел весьма сложную сетку, а опытного Фритца в четвертом круге вообще закрыл в трех сетах. Похоже, кондиции Музетти позволяют рассчитывать как минимум на борьбу в матче с Джоковичем.
Сербу, напротив, в целом повезло с сеткой. Впрочем, отсутствие проигранных сетов за три встречи – в любом случае хорошее достижение. Уровень оппозиции мог заметно повыситься в четвертом круге, но Меншик снялся еще до матча. И в случае с Джоковичем это, скорее, не про риск потерять соревновательный тонус, а про дополнительный отдых, который в 38-летнем возрасте очень кстати.
Резюмируя, согласимся с тем, что легендарный серб подходит к четвертьфиналу фаворитом. Но едва ли матч будет легким. Высока вероятность, что Музетти не просто навяжет Джоковичу самую серьезную конкуренцию на турнире на данный момент, но и заберет минимум сет. Пробуем заиграть ТБ (35,5).