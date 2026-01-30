Елена Рыбакина – Ига Швентек, 28 января 2026 года: прогноз на четвертьфинал Australian Open

Во вторник, 27 января, представительница Казахстана Елена Рыбакина поборется со второй ракеткой мира Игой Швентек за выход в полуфинал Australian Open-2026. Проанализируем шансы теннисисток на успех и выберем перспективный вариант для ставки.

Дата / Время: 28.01.2026, не ранее 03:00 по московскому времени

Арена: Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)