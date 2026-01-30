Ведомости
Елена Рыбакина – Ига Швентек, 28 января 2026 года: прогноз на четвертьфинал Australian Open

Одна из самых ярких вывесок на текущем турнире
Валентин Васильев
Рыбакина - Швентек
Рыбакина - Швентек

Во вторник, 27 января, представительница Казахстана Елена Рыбакина поборется со второй ракеткой мира Игой Швентек за выход в полуфинал Australian Open-2026. Проанализируем шансы теннисисток на успех и выберем перспективный вариант для ставки.

Дата / Время: 28.01.2026, не ранее 03:00 по московскому времени

Арена: Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE

Турнирная сетка

Елена Рыбакина (26 лет, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: Кайя Йуван (Словения) – 6:4, 6:3
  • 2-й круг: Варвара Грачева (Франция) – 7:5, 6:2
  • 3-й круг: Тереза Валентова (Чехия) – 6:2, 6:3
  • 4-й круг: Элизе Мертенс (Бельгия) – 6:1, 6:3

Ига Швентек (24 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: Юэ Юань (Китай) – 7:6, 6:3
  • 2-й круг: Мари Боузкова (Чехия) – 6:2, 6:3
  • 3-й круг: Анна Калинская (Россия) – 6:1, 1:6, 6:1
  • 4-й круг: Мэддисон Инглис (Австралия) – 6:0, 6:3

Победительница этого матча в полуфинале сыграет с сильнейшей из пары Джессика Пегула (США) - Аманда Анисимова (США).

Елена Рыбакина

На кортах в Мельбурне Рыбакина подтверждает статус одной из фавориток соревнований. Уроженка Москвы добралась до четвертьфинальной стадии без потери сетов. К сильным сторонам пятой ракетки мира следует отнести, прежде всего, сильную подачу и стабильность на задней линии.

Ига Швентек

Экс-первая ракетка мира в одиночном разряде. За всю карьеру выиграла 25 турниров WTA, включая шесть титулов на «Больших шлемах». Известна своим контратакующим стилем и быстрой работой ног. На пути к четвертьфиналу лишь однажды провела корте больше двух сетов.

Личные встречи

Польская теннисистка с минимальным перевесом ведет в личных встречах - 6:5. В последнем официальном матче на Итоговом турнире Рыбакина добилась успеха, отдав сопернице лишь один гейм после проигранного сета.

Ставки на исход

Эксперты БК «МАРАФОН» отдали небольшое преимущество Рыбакиной в предстоящей встрече. На ее победу можно поставить по коэффициенту 1,85. Проход Швентек в полуфинал оценивается в 2,00.

Ставки на тоталы

Вероятнее всего, мы станем свидетелями ожесточенной борьбы на корте. Коэффициент на ТБ (22,5) составляет 1,94. На то, что в матче будет менее 22 геймов, можно поставить за 1,89 по БК «МАРАФОН».

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа РыбакинойПобеда ШвентекТБ (22,5)ТМ (22,5)
«МАРАФОН»1,852,001,941,89

Прогноз и ставка

На наш взгляд, Рыбакина выглядит более подготовленной к этому матчу. Представительница Казахстана действует разнообразнее в розыгрышах и демонстрирует хороший процент выигранных очков на первой подаче. Помимо этого, Елена испытала куда меньше проблем по сетке турнира, нежели ее соперница. 

Вероятно, Швентек за счет опыта участия в матчах высокого уровня окажет сопротивление, но в ключевые моменты Рыбакина способна переломить ситуацию в свою пользу. Поверим в успех москвички за коэффициент 1,85.

