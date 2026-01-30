Ведомости
Новак Джокович – Янник Синнер, 30 января: прогноз на полуфинал Australian Open

Сможет серб навязать борьбу?
Валентин Васильев

Второй раз подряд Новак Джокович проходит в следующий раунд на снятии соперника. В матче против Лоренцо Музетти серб сам испытывал проблемы со здоровьем. Грозит ли 10-кратному чемпиону Australian Open разгром от другого итальянца Янника Синнера?

Дата / Время: 30.01.2026, не ранее 06:30 по московскому времени

Арена: Мельбурн Парк, Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Новак Джокович (38 лет, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: Педро Мартинес (Испания) – 6:3, 6:2, 6:2
  • 2-й круг: Франческо Маэстрелли (Италия) – 6:3, 6:2, 6:2
  • 3-й круг: Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:3, 6:4, 7:6 (7:4)
  • 4-й круг: Якуб Меншик (Чехия, 16) – отказ
  • 1/4 финала: Лоренцо Музетти (Италия, 5) – 4:6, 3:6, 3:1, отказ

Янник Синнер (24 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: Юго Гастон (Франция) – 6:2, 6:1, отказ
  • 2-й круг: Джеймс Дакворт (Австралия) – 6:1, 6:4, 6:2
  • 3-й круг: Элиот Спиццирри (США) – 4:6, 6:3, 6:4, 6:4
  • 4-й круг: Лучано Дардери (Италия, 22) – 6:1, 6:3, 7:6 (7:2)
  • 1/4 финала: Бен Шелтон (США, 8) – 6:3, 6:4, 6:4

Победитель этого матча встретится в финале с сильнейшим из пары Карлос Алькарас (Испания, 1) – Александр Зверев (Германия, 3)

Новак Джокович

Бывшая первая ракетка мира, обладатель 101 титула на уровне ATP, победитель Олимпиады-2024 и бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Рекордсмен среди мужчин по числу титулов на турнирах «Большого шлема» (24). Australian Open выигрывал рекордные 10 раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023 гг.). В прошлом сезоне выбыл в полуфинале, когда снялся по ходу матча с немцем Александром Зверевым.

Янник Синнер

Победитель 20 турниров ATP, в том числе 18 хардовых. Также выиграл четыре мэйджора – два последних Australian Open, прошлый Уимблдон и US Open 2024 г. На его счету также два последних Итоговых турнира.

Личные встречи

Синнер ведет в личных встречах 6:4. Последние пять матчей выиграл итальянец.

Ставки на исход

Букмекеры считают Синнера безусловным фаворитом полуфинала. В PARI предлагают коэффициент 1,08 на его победу и 8,00 на успех Джоковича.

Ставки на тоталы

PARI предлагает коэффициенты 1,45 на ТБ (28,5) и 2,70 на ТМ (28,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа СиннераПобеда ДжоковичаТБ (28,5)ТМ (28,5)
PARI1,088,001,452,70

Прогноз и ставка

Джокович попал в полуфинал, оказавшись чуть более здоровым, чем его молодые соперники. Якуб Меньшик снялся еще до матча, Лоренцо Музетти - после двух выигранных сетов. Во время четвертьфинала серб постоянно жаловался на здоровье и вызывал физио на корт. Судя по кадрам, у 38-летнего спортсмены большие проблемы с мозолями на ногах.

Есть немалая вероятность, что Джокович снимется с матча. Но это было бы слишком делать второй год подряд. С учетом, что его даже освистали, когда он уходил в подтрибунное помещение после матча со Зверевым в 2025 г. Так что предлагаем рассмотреть ставку на победу Синнера в трех сетах.

