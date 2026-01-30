Новак Джокович – Янник Синнер, 30 января: прогноз на полуфинал Australian Open

Джокович попал в полуфинал, оказавшись чуть более здоровым, чем его молодые соперники. Якуб Меньшик снялся еще до матча, Лоренцо Музетти - после двух выигранных сетов. Во время четвертьфинала серб постоянно жаловался на здоровье и вызывал физио на корт. Судя по кадрам, у 38-летнего спортсмены большие проблемы с мозолями на ногах.

Есть немалая вероятность, что Джокович снимется с матча. Но это было бы слишком делать второй год подряд. С учетом, что его даже освистали, когда он уходил в подтрибунное помещение после матча со Зверевым в 2025 г. Так что предлагаем рассмотреть ставку на победу Синнера в трех сетах.