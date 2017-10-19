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Екатерина Брызгалова
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Статья опубликована в № 4432 от 19.10.2017 под заголовком: Премия «В контакте»

«В контакте» вместе с Тимуром Бекмамбетовым проведет церемонию вручения музыкальной премии

Участие в церемонии примут 20 исполнителей, чьи композиции в прошлом году прослушивали чаще всего

Социальная сеть «В контакте» в декабре 2017 г. проведет первую церемонию вручения музыкальной премии VK Music Award, рассказал «Ведомостям» представитель социальной сети. Продюсером премии выступит Тимур Бекмамбетов, он подтвердил, что участвует в проекте. Точная дата не определена – она будет зависеть в том числе и от расписания самих артистов. В компании рассчитывают, что премия будет вручаться каждый год.

«В контакте» – крупнейшая соцсеть России, на 100% принадлежит Mail.ru Group. Ежемесячная аудитория «В контакте» – 97 млн человек, пользователей мобильной версии – 80 млн, ежемесячная аудитория мессенджера «В контакте» – 82 млн человек. Социальная сеть уже несколько лет проводит музыкальные фестивали VK Fest.

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