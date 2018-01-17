Аудитория рунета снова растет
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В 2017 г. проникновение интернета в России выросло на 2,4 процентного пункта до 72,8%, в стране появилось 3 млн новых интернет-пользователей старше 16 лет, следует из результатов всероссийского опроса аналитической компании GfK. Всего интернетом пользуется 87 млн россиян, насколько регулярно они выходят в сеть, GfK не указывает. В ходе исследования специалисты GfK опросили более 12 000 человек.
Такой, пусть и небольшой, рост проникновения интернета особенно заметен на фоне 2016 г., когда число интернет-пользователей не изменилось. Проникновение интернета среди молодых жителей (16–29 лет) было максимальным уже два года назад, поэтому онлайн-аудитория растет прежде всего за счет людей пожилого возраста и за счет мобильного интернета, указывают аналитики GfK.
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