Операторы начали показывать рекламу на заблокированных Роскомнадзором сайтах

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Закон не запрещает размещать рекламу собственных сервисов на сайтах-заглушках Евгений Разумный / Ведомости

Сотовые операторы начали размещать рекламу на заблокированных сайтах, обнаружили «Ведомости». Например, при попытке зайти в сети «Мегафона» на страницу издания «Грани.ру», заблокированного Роскомнадзором в 2014 г., помимо сообщения о том, что «доступ к информационному ресурсу ограничен», показывается баннер с рекламой сервиса «Видеомир 18+» (сервис с видео «только для взрослых»), Tele2 показывает своим абонентам рекламу собственного сервиса «Журналы». «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») при визите на тот же ресурс показывает баннер, при нажатии на который пользователь переадресовывается на рекламу услуги «Красивый номер». Лишь МТС сухо информирует о блокировке ресурса без показа рекламы.

Примерно то же самое происходит при заходе на заблокированный в ноябре 2015 г. торрент-сайт rutracker.org. Разница лишь в том, что Tele2 рекламирует там свой видеосервис Tele2 TV или показывает сообщение «Зато музыку слушать не запрещено» — это реклама музыкального сервиса оператора.

Однако реклама размещается не на всех сайтах. Например, на web-ресурсах Telegram, который с 16 апреля пытается заблокировать Роскомнадзор, рекламы нет (сайты Telegram.org, t.me).

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