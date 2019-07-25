«Яндекс» прокомментировал сделку Сбербанка и Mail.ru Group

Максим Стулов / Ведомости

«Яндекс» изначально строил взаимодействие со Сбербанком как долгосрочное взаимовыгодное партнерство, заявил операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский. «Яндекс», по его словам, остается верным этим принципам. «Мы рассчитываем на такое же отношение и со стороны Сбербанка», – добавил он.

25 июля Сбербанк и Mail.ru Group объявили, что договорились создать совместное предприятие в сфере транспорта и доставки еды. Mail.ru Group внесет в новую компанию 100% сервиса доставки из кафе Delivery Club и 22,69% сервиса заказа такси «Ситимобил», а также связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий. До закрытия сделки Mail.ru Group обязалась обеспечить консолидацию на СП доли не менее 75% «Ситимобил». Помимо этого интернет-компания внесет 7,7 млрд руб., а еще до 5,1 млрд руб. она может внести «в зависимости от выполнения ряда KPI вносимыми активами в течение 12 месяцев после закрытия сделки».

Сбербанк внесет в СП 35% в сервисе Foodplex и около 38 млрд руб. Еще 13 млрд руб. банк может внести при достижении сервисами Delivery Club и «Ситимобил» ряда целевых показателей за 12 месяцев. Стоимость новой компании, по оценкам ее будущих участников, может превысить 100 млрд руб. при достижении целевых показателей.

Сбербанк владеет «золотой акцией» «Яндекса», дающей право блокировать сделки с крупными пакетами его акций. Президент банка Герман Греф входит в совет директоров «Яндекса» в качестве неисполнительного директора. У компаний есть совместное предприятие в онлайн-торговле – «Яндекс.Маркет». Сбербанку принадлежит 75% «Яндекс.Денег».

«Яндекс» – основной акционер крупнейшего в России сервиса заказа такси «Яндекс.Такси», который также развивает сервис доставки из кафе и ресторанов «Яндекс.Еда».

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис на телеконференции заявил журналистам, что обе компании имеют право развивать такие сервисы, как заказ такси и доставка еды: «Мы тоже начинаем быть участниками этого рынка». По его словам, «никакой конфликтности» по отношению к уже имеющимся партнерствам Сбербанка и «Яндекса», в частности к электронной коммерции, нет.

«Уверен, что наши совместные предприятия с «Яндексом» будут развиваться и дальше», – говорит Хасис. «Маркет», по его словам, развивается «стремительными темпами»: «Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы это предприятие было еще более успешным, чем сейчас».

На вопрос о возможном конфликте интересов из-за участия Грефа в совете директоров «Яндекса» Хасис напомнил, что у обеих компаний и до сделки с Mail.ru Group были конкурирующие проекты. «Думаю, участие Германа Грефа приносит «Яндексу» достаточно много пользы <...> И видимо, бенефиты от участия Грефа в совете директоров перевешивали то, о чем вы говорите [возможные риски конфликта интересов]», – отметил Хасис.

«Конкуренция – двигатель бизнеса. Мы уверены, что наш фокус на качество сервиса и технологии позволит нам сохранить лидирующие позиции на рынках. Мы привыкли работать в условиях конкуренции с глобальными и локальными игроками», – прокомментировал управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян.