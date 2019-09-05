Samsung выпустил блокчейн-смартфон
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Samsung Electronics с четверга начал продавать смартфон KlaytnPhone, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. Это специальная версия модели Galaxy Note 10, цель которой – сделать технологию блокчейн более понятной и доступной для людей. Правда, устройство будет продаваться только в Южной Корее.
По своим характеристикам KlaytnPhone не отличается от двух версий смартфона Galaxy Note 10, продажи которого начались в августе, поэтому и стоить он будет примерно столько же, или около $1000, пишет WSJ. Новый гаджет назван в честь южнокорейской блокчейн-платформы Klaytn. На нем будет предустановлен криптовалютный кошелек и децентрализованные блокчейн-приложения. Кроме того, покупатели смартфона получат некоторое количество токенов криптовалюты Klay.
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