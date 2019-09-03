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Samsung представит складывающийся в квадрат смартфон

Samsung в начале следующего года представит второе складное мобильное устройство, которое уменьшается до квадрата, который можно положить в карман, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, компания работает над устройством с 17-cантиметровым внутренним дисплеем. Телефон должен стать доступнее и тоньше, чем вышедший в этом году Galaxy Fold.

В Samsung от комментариев отказались. По данным агентства, у нового телефона в верхней части внутреннего дисплея будет камера для селфи, как у недавно вышедшего Samsung Galaxy Note 10. Снаружи телефона установят две камеры. Одно из ключевых преимуществ складного устройства по сравнению с Fold в том, что при открытии он будет запускать приложения для Android, не требуя расширений, как это было у Galaxy Fold из-за его размера экрана.

Продажи Galaxy Fold должны были начаться еще в апреле, однако Samsung пришлось их отложить из-за проблем с экраном. Журналисты, получившие смартфон на тестирование до официального релиза, пожаловались на то, что гаджеты сломались в первые же дни использования. В июле компания объявила, что продажи начнутся в некоторых странах в сентябре. Примерная стоимость устройства составит 150 000–200 000 руб. Ранее стало известно, что в сентябре также должны начаться продажи складного смартфона китайской компании Huawei, которая планировала выпустить Mate X в июне, но также перенесла релиз из-за необходимости дополнительных тестов экрана.