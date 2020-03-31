Госдума отсрочила на полгода обязательную предустановку российского софта
Закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) вступит в силу с 1 января 2021 г., а не с 1 июля 2020 г., как планировалось ранее: такие поправки в законопроект предложило внести правительство, а депутаты приняли во втором и третьем чтениях. Эти изменения – часть пакета поправок в законодательство, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса.
Обязательную предустановку отечественного ПО на продающуюся в России электронику предписывает закон, принятый в декабре прошлого года. Сначала правительство постановило, что с 1 июля 2020 г. российский софт должен был появиться на смартфонах, через год – в ноутбуках и на настольных компьютерах, с 1 июля 2022 г. – в телевизорах с технологией Smart TV. При этом с 1 июля 2020 г. должна была начаться предустановка поисковых систем и браузеров, картографических сервисов и навигаторов, а через год – мессенджеров, соцсетей, антивирусов и др. Но в конце марта был опубликован проект постановления правительства, отменяющий поэтапную установку: с 1 июля российский софт должен был появиться на всех типах гаджетов. Расширили чиновники и перечень обязательного ПО: в него вошли облачные хранилища данных, голосовые и аудиовизуальные помощники и агрегаторы новостей.
Отсрочить эти нововведения неоднократно призывала ассоциация продавцов и производителей электроники РАТЭК. В частности, 27 марта она направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой пересмотреть требования по предустановке, рассказал «Ведомостям» ее представитель Антон Гускьков. В письме, в частности, говорилось, что в сложившейся из-за эпидемии ситуации они невыполнимы. РАТЭК также поддержали Минэкономразвития и Минпромторг, утверждает он. Считает ли РАТЭК реалистичным срок выполнения требований закона к 1 января следующего года, Гуськов не уточнил.
«Ведомости» направили запросы в правительство, Федеральную антимонопольную службу, Минэкономразвития и Минпромторг.