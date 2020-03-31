Госдума отсрочила на полгода обязательную предустановку российского софта

Обязательную предустановку отечественного ПО на продающуюся в России электронику предписывает закон, принятый в декабре прошлого года. Сначала правительство постановило, что с 1 июля 2020 г. российский софт должен был появиться на смартфонах, через год – в ноутбуках и на настольных компьютерах, с 1 июля 2022 г. – в телевизорах с технологией Smart TV. При этом с 1 июля 2020 г. должна была начаться предустановка поисковых систем и браузеров, картографических сервисов и навигаторов, а через год – мессенджеров, соцсетей, антивирусов и др. Но в конце марта был опубликован проект постановления правительства, отменяющий поэтапную установку: с 1 июля российский софт должен был появиться на всех типах гаджетов. Расширили чиновники и перечень обязательного ПО: в него вошли облачные хранилища данных, голосовые и аудиовизуальные помощники и агрегаторы новостей.