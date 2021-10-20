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В правительстве перезапустили процесс создания системы «Автодата»

Ранее из-за недовольства автоконцернов инициативу заблокировал Минпромторг
Владислав Новый Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости

Рабочая группа по согласованию позиций регуляторов, участников рынка, разработчиков и поставщиков новых технологических и бизнес-решений в сфере «Автонет», сформированная первым вице-премьером Андреем Белоусовым, ведет доработку законопроекта о создании государственной информационной системы «Автодата», следует из протоколов заседаний группы, с которыми ознакомились «Ведомости».

4 августа Белоусов доложил Владимиру Путину, что эта рабочая группа создана в целях рассмотрения вопросов реализации проекта создания российской сервисной навигационно-телематической платформы «Автодата» и законодательного закрепления ее статуса, следует из письма Белоусова, с которым ознакомились «Ведомости». 

О результатах этой работы правительство доложит Путину в феврале 2022 г., сообщил президенту Белоусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных