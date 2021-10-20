В правительстве перезапустили процесс создания системы «Автодата»Ранее из-за недовольства автоконцернов инициативу заблокировал Минпромторг
Рабочая группа по согласованию позиций регуляторов, участников рынка, разработчиков и поставщиков новых технологических и бизнес-решений в сфере «Автонет», сформированная первым вице-премьером Андреем Белоусовым, ведет доработку законопроекта о создании государственной информационной системы «Автодата», следует из протоколов заседаний группы, с которыми ознакомились «Ведомости».
4 августа Белоусов доложил Владимиру Путину, что эта рабочая группа создана в целях рассмотрения вопросов реализации проекта создания российской сервисной навигационно-телематической платформы «Автодата» и законодательного закрепления ее статуса, следует из письма Белоусова, с которым ознакомились «Ведомости».
О результатах этой работы правительство доложит Путину в феврале 2022 г., сообщил президенту Белоусов.