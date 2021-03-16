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«Коммерсантъ» узнал о планах собирать данные об усталости водителей в пути

Ведомости

Навигационно-телеметрическая платформа «Автодата» будет раз в 15 минут собирать с российских автомобилей данные о местоположении, скорости и направлении движения, об усталости водителя, а также VIN-номер автомобиля. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на проект перечня данных, которые планируется собирать с автомобилей. Такой законопроект разрабатывает НП ГЛОНАСС и рабочая группа НТИ «Автонет».

Издание рассказало, что автоконцерны впервые получили законопроект для ознакомления. Ранее в нем были указаны общие черты: бесплатное и обязательное размещение информации в системе для автоконцернов, владельцев и пользователей автодорог и собственников автомобилей на дорогах общего пользования.

Производители автомобилей должны будут раз в минуту собирать данные о координатах, направлении движения и скорости машины и динамике движения. Раз в полчаса автоконцерны будут получать данные о состоянии фар и габаритных огней, дорожных работах, препятствиях на дороге, снижении видимости и признаках усталости водителя. Раз в 15 минут производители должны будут передавать эти данные в систему «Автодата» вместе с VIN-номером автомобиля, данными о его категории, экологическом классе и расчетной грузоподъемности.

В электронный ПТС будут вноситься данные о собственнике автомобиля при его согласии. Другие лица смогут получить выписку из системы, в которой будут указаны имя, отчество и первая буква фамилии собственника.

Собеседники издания отметили, что данные о местонахождении автомобиля будет получать только его собственник. В Минпромторге сообщили, что уведомили правительство о принципиальном несогласии многих участников рынка с идеей законопроекта. По оценке аналитиков, принятие законопроекта может привести к подорожанию массовых автомобилей. Концерны опасаются появления новых значительных расходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных