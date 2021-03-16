«Коммерсантъ» узнал о планах собирать данные об усталости водителей в пути

Производители автомобилей должны будут раз в минуту собирать данные о координатах, направлении движения и скорости машины и динамике движения. Раз в полчаса автоконцерны будут получать данные о состоянии фар и габаритных огней, дорожных работах, препятствиях на дороге, снижении видимости и признаках усталости водителя. Раз в 15 минут производители должны будут передавать эти данные в систему «Автодата» вместе с VIN-номером автомобиля, данными о его категории, экологическом классе и расчетной грузоподъемности.