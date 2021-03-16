«Коммерсантъ» узнал о планах собирать данные об усталости водителей в пути
Навигационно-телеметрическая платформа «Автодата» будет раз в 15 минут собирать с российских автомобилей данные о местоположении, скорости и направлении движения, об усталости водителя, а также VIN-номер автомобиля. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на проект перечня данных, которые планируется собирать с автомобилей. Такой законопроект разрабатывает НП ГЛОНАСС и рабочая группа НТИ «Автонет».
Издание рассказало, что автоконцерны впервые получили законопроект для ознакомления. Ранее в нем были указаны общие черты: бесплатное и обязательное размещение информации в системе для автоконцернов, владельцев и пользователей автодорог и собственников автомобилей на дорогах общего пользования.
Производители автомобилей должны будут раз в минуту собирать данные о координатах, направлении движения и скорости машины и динамике движения. Раз в полчаса автоконцерны будут получать данные о состоянии фар и габаритных огней, дорожных работах, препятствиях на дороге, снижении видимости и признаках усталости водителя. Раз в 15 минут производители должны будут передавать эти данные в систему «Автодата» вместе с VIN-номером автомобиля, данными о его категории, экологическом классе и расчетной грузоподъемности.
В электронный ПТС будут вноситься данные о собственнике автомобиля при его согласии. Другие лица смогут получить выписку из системы, в которой будут указаны имя, отчество и первая буква фамилии собственника.
Собеседники издания отметили, что данные о местонахождении автомобиля будет получать только его собственник. В Минпромторге сообщили, что уведомили правительство о принципиальном несогласии многих участников рынка с идеей законопроекта. По оценке аналитиков, принятие законопроекта может привести к подорожанию массовых автомобилей. Концерны опасаются появления новых значительных расходов.