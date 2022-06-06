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Российские IT-компании приостановили международную экспансию

Работе за рубежом мешают кризис в авиаперелетах и санкции
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Многие проекты временно поставлены на паузу / Андрей Гордеев / Ведомости

Российские IT-компании приостановили развитие международных проектов на фоне специальной военной операции (СВО) на Украине. О сложностях в работе за рубежом «Ведомостям» сообщил основатель разработчика офисных программ «МойОфис» Дмитрий Комиссаров и подтвердили другие опрошенные игроки рынка. 

Помимо работы в России «МойОфис» фокусировался на развитии в странах Африки, но с началом СВО компания была вынуждена притормозить экспансию, рассказал «Ведомостям» Комиссаров. «Мы не отказались от работы в регионе, но приостановили консультации по новым договоренностям, поскольку сложно прогнозировать дальнейшее развитие ситуации на международной арене», – сообщил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных