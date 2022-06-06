Российские IT-компании приостановили международную экспансию

Помимо работы в России «МойОфис» фокусировался на развитии в странах Африки, но с началом СВО компания была вынуждена притормозить экспансию, рассказал «Ведомостям» Комиссаров. «Мы не отказались от работы в регионе, но приостановили консультации по новым договоренностям, поскольку сложно прогнозировать дальнейшее развитие ситуации на международной арене», – сообщил он.