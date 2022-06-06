Российские IT-компании приостановили международную экспансию

Российские IT-компании приостановили международную экспансиюРаботе за рубежом мешают кризис в авиаперелетах и санкции
Российские IT-компании приостановили развитие международных проектов на фоне специальной военной операции (СВО) на Украине. О сложностях в работе за рубежом «Ведомостям» сообщил основатель разработчика офисных программ «МойОфис» Дмитрий Комиссаров и подтвердили другие опрошенные игроки рынка.
Помимо работы в России «МойОфис» фокусировался на развитии в странах Африки, но с началом СВО компания была вынуждена притормозить экспансию, рассказал «Ведомостям» Комиссаров. «Мы не отказались от работы в регионе, но приостановили консультации по новым договоренностям, поскольку сложно прогнозировать дальнейшее развитие ситуации на международной арене», – сообщил он.
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