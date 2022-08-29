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Мобильный трафик на онлайн-курсы по IT и иностранным языкам вырос в почти два раза

Но сами работодатели отдают предпочтение соискателям с профильным образованием и опытом работы
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Пользователи образовательных онлайн-платформ рассчитывают, что они смогут «сменить работу, освоив профессию IT с нуля» / Андрей Гордеев / Ведомости

Мобильный трафик сайтов и приложений по обучению IT-специалистов в январе – августе 2022 г. вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил «Ведомостям» представитель МТС со ссылкой на BigData-оператора. Такими же темпами рос и трафик курсов по онлайн-изучению иностранных языков, утверждает собеседник. По данным «МТС банка», число пользователей сайтов и приложений для онлайн-обучения увеличилось на четверть, количество покупок в категории онлайн-образования выросло в 5 раз, а средний чек увеличился вдвое, добавил представитель оператора.

Эту тенденцию «Ведомостям» подтвердили и представители других мобильных операторов, а также представители EdTech-рынка. По данным представителя «Мегафона», с января по середину августа мобильный интернет-трафик в онлайн-сервисах для обучения IT-специалистов вырос на 87% по сравнению с тем же периодом 2021 г., а в сервисах для изучения иностранных языков – почти в 4 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных