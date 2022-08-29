Мобильный трафик на онлайн-курсы по IT и иностранным языкам вырос в почти два раза

Мобильный трафик на онлайн-курсы по IT и иностранным языкам вырос в почти два разаНо сами работодатели отдают предпочтение соискателям с профильным образованием и опытом работы
Мобильный трафик сайтов и приложений по обучению IT-специалистов в январе – августе 2022 г. вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил «Ведомостям» представитель МТС со ссылкой на BigData-оператора. Такими же темпами рос и трафик курсов по онлайн-изучению иностранных языков, утверждает собеседник. По данным «МТС банка», число пользователей сайтов и приложений для онлайн-обучения увеличилось на четверть, количество покупок в категории онлайн-образования выросло в 5 раз, а средний чек увеличился вдвое, добавил представитель оператора.
Эту тенденцию «Ведомостям» подтвердили и представители других мобильных операторов, а также представители EdTech-рынка. По данным представителя «Мегафона», с января по середину августа мобильный интернет-трафик в онлайн-сервисах для обучения IT-специалистов вырос на 87% по сравнению с тем же периодом 2021 г., а в сервисах для изучения иностранных языков – почти в 4 раза.