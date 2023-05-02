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Интернет-провайдеры ЛНР пожаловались в ФАС на монополию «Лугакома»

Минцифры разбирается с завышением цен на пропуск трафика для провайдеров
Анна Устинова
«Лугаком»

Более 20 провайдеров ЛНР направили коллективную жалобу в ФАС на крупнейшего луганского оператора «Лугаком» за установку цен на пропуск трафика на территорию республики в 2,5 раза выше по сравнению с соседними регионами. Заявление провайдеров было подано от юридической компании «Ордерком» 28 апреля. Его отправку «Ведомостям» подтвердил гендиректор «Ордеркома» Дмитрий Галушко.

В действиях правительства ЛНР и ГУП ЛНР «Лугаком» усмотрели «признаки нарушения законодательства РФ о защите конкуренции», следует из жалобы. 6 сентября 2022 г. правительство ЛНР приняло постановление, согласно которому на территории республики может быть только один поставщик услуги передачи данных извне – «Лугаком». Это значит, что если услуги по пропуску трафика оказываются из соседнего субъекта России на территорию ЛНР, то их может осуществлять только «Лугаком».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных