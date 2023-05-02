Интернет-провайдеры ЛНР пожаловались в ФАС на монополию «Лугакома»

В действиях правительства ЛНР и ГУП ЛНР «Лугаком» усмотрели «признаки нарушения законодательства РФ о защите конкуренции», следует из жалобы. 6 сентября 2022 г. правительство ЛНР приняло постановление, согласно которому на территории республики может быть только один поставщик услуги передачи данных извне – «Лугаком». Это значит, что если услуги по пропуску трафика оказываются из соседнего субъекта России на территорию ЛНР, то их может осуществлять только «Лугаком».